rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:33

Published Вчера, 14:33

Modified Вчера, 14:34

Updated Вчера, 14:34

Бренд «Добрый» обогнал Coca-Cola по доле продаж в России

26 октября 2023, 14:33
Напитки под брендом «Добрый» опередили Coca-Cola в России по объему продаж. Согласно исследованию компании NielsenIQ, которое охватывает товары повседневного спроса (FMCG), доля бренда «Добрый» на российском рынке уже составляет 1,2% от общего объема продаж.

За январь–август 2023 года бренд «Добрый» занял второе место в рейтинге топ-50 крупнейших брендов товаров повседневного спроса по объему продаж. Это означает, что он стал прямым конкурентом для Coca-Cola на территории России, пишет runews24.ru.

Продажи напитков под брендом «Добрый» продолжают расти, и его доля на российском рынке FMCG уже составляет 1,2% в стоимостном выражении. Это значительное достижение для российского бренда, который смог преодолеть такого гиганта, как Coca-Cola.

Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24