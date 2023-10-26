Бренд «Добрый» обогнал Coca-Cola по доле продаж в России

Posted Вчера, 14:33
Published Вчера, 14:33
Modified Вчера, 14:34
Updated Вчера, 14:34
За январь–август 2023 года бренд «Добрый» занял второе место в рейтинге топ-50 крупнейших брендов товаров повседневного спроса по объему продаж. Это означает, что он стал прямым конкурентом для Coca-Cola на территории России, пишет runews24.ru.
Продажи напитков под брендом «Добрый» продолжают расти, и его доля на российском рынке FMCG уже составляет 1,2% в стоимостном выражении. Это значительное достижение для российского бренда, который смог преодолеть такого гиганта, как Coca-Cola.