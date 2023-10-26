БСМП Ростова потратит больше 21 млн рублей на охрану

Сотрудники должны будут осуществлять свои обязанности не только в рабочие, но и в выходные и праздничные дни. Они также должны обладать оружием и специальными средствами для выполнения своих функций. Кроме того, им предстоит контролировать проезд транспорта, следить за парковкой и проводить проверку, пишет «КП-Ростов-на-Дону».