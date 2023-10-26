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Posted Вчера, 10:29

Published Вчера, 10:29

Modified Вчера, 10:32

Updated Вчера, 10:32

БСМП Ростова потратит больше 21 млн рублей на охрану

26 октября 2023, 10:29
На сайте Госзакупок появилась информация о том, что БСМП Ростова планирует потратить более 21 млн рублей на охрану. Медицинское учреждение ищет подрядчика, который будет отвечать за обеспечение безопасности и поддержание порядка в больнице с 1 января по 31 декабря следующего года.

Сотрудники должны будут осуществлять свои обязанности не только в рабочие, но и в выходные и праздничные дни. Они также должны обладать оружием и специальными средствами для выполнения своих функций. Кроме того, им предстоит контролировать проезд транспорта, следить за парковкой и проводить проверку, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Финансирование на охрану будет выделено из собственных средств БСМП, полученных за оказание медицинской помощи в рамках системы ОМС.

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