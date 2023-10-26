Будет суд: жителей Ростовской области поили грязной питьевой водой

Претензии у надзорного ведомства возникли к качеству воды в Новочеркасске. Они провели лабораторные исследование и выявили серьезное бактериальное загрязнение. «Из общего числа не соответствующих обязательным требованиям проб воды, отобранных в сети г. Новочеркасска, 52% отобраны на сетях, обслуживаемых ООО „Сириус“», обратили внимание в Роспотребнадзоре.