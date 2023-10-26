Будет суд: жителей Ростовской области поили грязной питьевой водой

Posted Вчера, 09:41
Published Вчера, 09:41
Modified Вчера, 09:43
Updated Вчера, 09:43
Роспотребнадзор решил судиться со снабжающей компанией «Сириус». Она поставляет питьевую воду в Новочеркасск, Аксайский, Багаевский и Веселовский районы Ростовской области.
Претензии у надзорного ведомства возникли к качеству воды в Новочеркасске. Они провели лабораторные исследование и выявили серьезное бактериальное загрязнение. «Из общего числа не соответствующих обязательным требованиям проб воды, отобранных в сети г. Новочеркасска, 52% отобраны на сетях, обслуживаемых ООО „Сириус“», обратили внимание в Роспотребнадзоре.
При этом «Сириус» неоднократно ранее просили озаботиться качеством поставляемой воды, однако все предостережения и требования компания выполняла формально.
Теперь со снабжающей организацией будет разбираться суд.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области.