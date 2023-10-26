rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:41

Published Вчера, 09:41

Modified Вчера, 09:43

Updated Вчера, 09:43

Жителей Ростовской области поили опасной питьевой водой

Будет суд: жителей Ростовской области поили грязной питьевой водой

26 октября 2023, 09:41
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростовской области поили опасной питьевой водой

Жителей Новочеркасска поили опасной питьевой водой

Снабжающая компания ответит за опасную питьевую воду в Новочеркасске, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Роспотребнадзор решил судиться со снабжающей компанией «Сириус». Она поставляет питьевую воду в Новочеркасск, Аксайский, Багаевский и Веселовский районы Ростовской области.

Ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов
Узнать подробнее

Претензии у надзорного ведомства возникли к качеству воды в Новочеркасске. Они провели лабораторные исследование и выявили серьезное бактериальное загрязнение. «Из общего числа не соответствующих обязательным требованиям проб воды, отобранных в сети г. Новочеркасска, 52% отобраны на сетях, обслуживаемых ООО „Сириус“», обратили внимание в Роспотребнадзоре.

При этом «Сириус» неоднократно ранее просили озаботиться качеством поставляемой воды, однако все предостережения и требования компания выполняла формально.

Теперь со снабжающей организацией будет разбираться суд.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области.

Читайте также:
В регионе эвакуируют школы, пока в Ростове ловят дикую лисуЭкс-главу управления ЖКХ Азовского района судят за отсутствие питьевой воды в поселкеВ Роспотребнадзоре рассказали о радиации в Ростовской области
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24