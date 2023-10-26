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Posted Вчера, 17:49

Published Вчера, 17:49

Modified Вчера, 17:51

Updated Вчера, 17:51

Частичное затмение Луны смогут увидеть ростовчане вечером 28 октября

Частичное затмение Луны смогут увидеть ростовчане вечером 28 октября

26 октября 2023, 17:49
Фото: rostovgazeta.ru
Частичное затмение Луны смогут увидеть ростовчане вечером 28 октября

Жители Ростовской области смогут стать свидетелями лунного затмения 28 октября

В Ростовской области 28 октября ожидается частичное затмение Луны, информация об этом появилась на портале норвежского сервиса по мониторингу космических явлений.

Согласно данным аналитиков, частичное затмение Луны начнется в Ростовской области сразу в 21.01 мск в субботу, 28 октября, тень Земли начнет накрывать нижнюю часть лунного диска, в пике площадь покрытия Луны тенью составит 13%.

Затмение станет причиной возникновения необычного оптического явления — красного полнолуния, из-за которого лунный диск начнет менять цвет на розово-алый. Пик затмения придется на 23.14 мск, полностью оно завершится только к 01.26 мск 29 октября.

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Чтобы увидеть затмение в Ростове местным жителям необходимо будет обратить внимание на восточную — юго-восточную часть небосвода, Луна будет находиться на высоте от 39,4 до 56,4° по отношению к линии горизонта. Затмение будет видно невооруженным взглядом, если позволят погодные условия.

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