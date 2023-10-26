Частичное затмение Луны смогут увидеть ростовчане вечером 28 октября

Posted Вчера, 17:49
Published Вчера, 17:49
Modified Вчера, 17:51
Updated Вчера, 17:51
Согласно данным аналитиков, частичное затмение Луны начнется в Ростовской области сразу в 21.01 мск в субботу, 28 октября, тень Земли начнет накрывать нижнюю часть лунного диска, в пике площадь покрытия Луны тенью составит 13%.
Затмение станет причиной возникновения необычного оптического явления — красного полнолуния, из-за которого лунный диск начнет менять цвет на розово-алый. Пик затмения придется на 23.14 мск, полностью оно завершится только к 01.26 мск 29 октября.
Чтобы увидеть затмение в Ростове местным жителям необходимо будет обратить внимание на восточную — юго-восточную часть небосвода, Луна будет находиться на высоте от 39,4 до 56,4° по отношению к линии горизонта. Затмение будет видно невооруженным взглядом, если позволят погодные условия.