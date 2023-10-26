Частичное затмение Луны смогут увидеть ростовчане вечером 28 октября

Чтобы увидеть затмение в Ростове местным жителям необходимо будет обратить внимание на восточную — юго-восточную часть небосвода, Луна будет находиться на высоте от 39,4 до 56,4° по отношению к линии горизонта. Затмение будет видно невооруженным взглядом, если позволят погодные условия.