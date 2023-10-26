Давний конфликт: стало известно, за что в Ростовской области избили сына бойца СВО

Posted Вчера, 09:48
Published Вчера, 09:48
Modified Вчера, 09:49
Updated Вчера, 09:49
СК и МВД проводят в Ростовской области проверку после избиения 7-летнего мальчика в спортивном зале школы. На него напал 49-летний местный житель. Избить ребенка он решил из-за того, что тот подрался с его сыном.
«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что семьи двух мальчиков конфликтовали несколько лет. Не ладили между собой с детского сада и дети. В школе они учились в разных классах, однако занимались в одной секции рукопашного боя. Во время тренировки один из мальчиков якобы толкнул другого и попытался схватить за шею. После этого отец пострадавшего ребенка решил разобраться с обидчиком его сына.
Ранее Readovka сообщала, что мужчина, напавший на 7-летнего мальчика, состоит в местном казачестве. Когда мама пострадавшего попыталась с ним поговорить, он стал угрожать, что «сотрет ее в порошок». Не помог женщине и местный атаман. В полиции и СК, правда, этими подробностями не делились и не подтвердили. Расследование инцидента продолжается.