Давний конфликт: стало известно, за что в Ростовской области избили сына бойца СВО

«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что семьи двух мальчиков конфликтовали несколько лет. Не ладили между собой с детского сада и дети. В школе они учились в разных классах, однако занимались в одной секции рукопашного боя. Во время тренировки один из мальчиков якобы толкнул другого и попытался схватить за шею. После этого отец пострадавшего ребенка решил разобраться с обидчиком его сына.