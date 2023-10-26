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Published Вчера, 09:48

Modified Вчера, 09:49

Updated Вчера, 09:49

Давний конфликт: названы подробности избиения сына участника СВО в Ростовской области

Давний конфликт: стало известно, за что в Ростовской области избили сына бойца СВО

26 октября 2023, 09:48
Фото: mil.ru
Давний конфликт: названы подробности избиения сына участника СВО в Ростовской области

Стали известны подробности избиения сына участника СВО в Ростовской области

Конфликт между детьми, приведший к жестокому избиению сына участника СВО в Ростовской области, длился несколько лет, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

СК и МВД проводят в Ростовской области проверку после избиения 7-летнего мальчика в спортивном зале школы. На него напал 49-летний местный житель. Избить ребенка он решил из-за того, что тот подрался с его сыном.

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«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что семьи двух мальчиков конфликтовали несколько лет. Не ладили между собой с детского сада и дети. В школе они учились в разных классах, однако занимались в одной секции рукопашного боя. Во время тренировки один из мальчиков якобы толкнул другого и попытался схватить за шею. После этого отец пострадавшего ребенка решил разобраться с обидчиком его сына.

Ранее Readovka сообщала, что мужчина, напавший на 7-летнего мальчика, состоит в местном казачестве. Когда мама пострадавшего попыталась с ним поговорить, он стал угрожать, что «сотрет ее в порошок». Не помог женщине и местный атаман. В полиции и СК, правда, этими подробностями не делились и не подтвердили. Расследование инцидента продолжается.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Зимовниковский район#RostovGazeta#Происшествия
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