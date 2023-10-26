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Posted 25 октября, 22:45

Published 25 октября, 22:45

Modified 25 октября, 22:47

Updated 25 октября, 22:47

Депутат поднял вопрос о снижении стоимости электричества в Ростовской области

Депутат поднял вопрос о снижении стоимости электричества в Ростовской области

25 октября 2023, 22:45
Фото: 1MI
Депутат поднял вопрос о снижении стоимости электричества в Ростовской области
Депутат Госдумы от Ростовской области Евгений Бессонов направил запрос в Правительство России с тем, чтобы пересмотреть тариф на электричество в Донском крае. Об этом депутат сообщил корреспонденту RostovGazeta.

По оценкам экспертов, цены на электроэнергию в Ростовской области остаются самыми высокими на юге России. В Донском крае действует оплата по социальной норме. В рамках соцнормы дончане платят 4,81 рубля за 1 кВт. А все, что расходуется сверху — оплачивается по 6, 73 рубля за кВт.

«Стоимость электроэнергии заложена в производство практически всех продуктов потребления. Соответственно, чем дешевле будет электричество, тем дешевле станет продукция в Донском крае — хлеб, молоко, колбаса, и многое другое», — отмечает Евгений Бессонов.

Депутат подчеркивает, что направил официальный запрос Михаилу Мишустину с тем, чтобы рассмотреть вопрос о снижении тарифов на электричество в Ростовской области.

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«На Дону есть атомная станция, есть гидроэлектростанция. У нас есть недра. И для бытовых нужд, считаю, ресурсов хватает. На мой взгляд, у нас достаточно богатая страна для того, чтобы в качестве коммунальных услуг предоставлять населению электричество бесплатно», — резюмирует собеседник.

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