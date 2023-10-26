Депутат поднял вопрос о снижении стоимости электричества в Ростовской области

«На Дону есть атомная станция, есть гидроэлектростанция. У нас есть недра. И для бытовых нужд, считаю, ресурсов хватает. На мой взгляд, у нас достаточно богатая страна для того, чтобы в качестве коммунальных услуг предоставлять населению электричество бесплатно», — резюмирует собеседник.