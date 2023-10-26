Депутат поднял вопрос о снижении стоимости электричества в Ростовской области

Posted 25 октября, 22:45
Published 25 октября, 22:45
Modified 25 октября, 22:47
Updated 25 октября, 22:47
По оценкам экспертов, цены на электроэнергию в Ростовской области остаются самыми высокими на юге России. В Донском крае действует оплата по социальной норме. В рамках соцнормы дончане платят 4,81 рубля за 1 кВт. А все, что расходуется сверху — оплачивается по 6, 73 рубля за кВт.
«Стоимость электроэнергии заложена в производство практически всех продуктов потребления. Соответственно, чем дешевле будет электричество, тем дешевле станет продукция в Донском крае — хлеб, молоко, колбаса, и многое другое», — отмечает Евгений Бессонов.
Депутат подчеркивает, что направил официальный запрос Михаилу Мишустину с тем, чтобы рассмотреть вопрос о снижении тарифов на электричество в Ростовской области.
«На Дону есть атомная станция, есть гидроэлектростанция. У нас есть недра. И для бытовых нужд, считаю, ресурсов хватает. На мой взгляд, у нас достаточно богатая страна для того, чтобы в качестве коммунальных услуг предоставлять населению электричество бесплатно», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему задолженность ростовчан за оплату ЖКУ достигла катастрофических цифр.