Диетолог из Ростова объяснила, почему нельзя худеть к Новому году

Posted Вчера, 05:42
Published Вчера, 05:42
Modified Вчера, 05:44
Updated Вчера, 05:44
Как замечает диетолог, похудение к Новому году становится особенно актуальной темой у ростовчан с середины октября.
«Очень многие убеждены, что 2,5 месяца диет и ограничений приведут их к хорошей фигуре и дадут возможность беззаботно съесть все тазики салатов в новогодние праздники. Такой подход крайне неправильный и опасный», — замечает эксперт.
Спикер добавляет, что похудение ради особого случая, будь то Новый год, свадьба или день рождения школьной подруги, — заведомо обречено на провал.
«Потому что потом люди забывают о правилах питания и набирают еще больше килограммов, чем у них было до этого. Зимой и осенью экстремально быстрое похудение опасно тем, что нарушаются обменные процессы в организме», — объясняет эксперт.
Это, по ее словам, происходит потому, что из-за короткого светового дня зимой и осенью человеческий метаболизм замедляется.
«Худеющие при этом заставляют организм работать в усиленном режиме, что приводит к утомлению и снижению иммунитета. Зимой нужно просто придерживаться правильного рациона: есть меньше тяжелой пищи, жареного, соленого. Стараться употреблять как можно больше фруктов, овощей, сложных углеводов», — советует диетолог.
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