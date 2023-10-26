Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область на три дня

Posted Вчера, 14:50
Published Вчера, 14:50
Modified Вчера, 14:52
Updated Вчера, 14:52
Вечером четверга, 26 октября, жителей Ростовской области предупредили о том, что до конца суток и следующие два дня на территории региона будет наблюдаться комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.
Уже вечером 26 октября в Ростовской области прошли дожди, которые усилятся к ночи, кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра. Во время грозы и ливня скорость порывов ветра составит до 23 метров в секунду. Подобные погодные условия сохранятся до воскресенья, 29 октября.
До тех пор дончанам рекомендуют сократить время пребывания на улице, избегать аварийных деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, способных рухнуть под порывами ветра. В случае ЧС жителям Ростовской области рекомендуют звонить по единому номеру 112.
Ранее в Ростове из-за непогоды рухнуло более 60 деревьев.