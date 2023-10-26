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Posted Вчера, 14:50

Published Вчера, 14:50

Modified Вчера, 14:52

Updated Вчера, 14:52

Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область на три дня

Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область на три дня

26 октября 2023, 14:50
Фото: Midjourney
Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область на три дня

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение с 26 октября

Жителей Ростовской области предупредили о сильных ливнях и штормовом ветре с 26 по 28 октября, об этом сообщили представители Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вечером четверга, 26 октября, жителей Ростовской области предупредили о том, что до конца суток и следующие два дня на территории региона будет наблюдаться комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Уже вечером 26 октября в Ростовской области прошли дожди, которые усилятся к ночи, кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра. Во время грозы и ливня скорость порывов ветра составит до 23 метров в секунду. Подобные погодные условия сохранятся до воскресенья, 29 октября.

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Ростовской области до 9 октября
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До тех пор дончанам рекомендуют сократить время пребывания на улице, избегать аварийных деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, способных рухнуть под порывами ветра. В случае ЧС жителям Ростовской области рекомендуют звонить по единому номеру 112.

Ранее в Ростове из-за непогоды рухнуло более 60 деревьев.

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