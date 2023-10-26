Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область на три дня

Уже вечером 26 октября в Ростовской области прошли дожди, которые усилятся к ночи, кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра. Во время грозы и ливня скорость порывов ветра составит до 23 метров в секунду. Подобные погодные условия сохранятся до воскресенья, 29 октября.