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Posted Вчера, 08:08

Published Вчера, 08:08

Modified Вчера, 08:10

Updated Вчера, 08:10

Единую концепцию развития яхтенного туризма разработают на Сахалине

26 октября 2023, 08:08
Юг острова Сахалин и Курилы может объединить общая концепция развития яхтенного туризма. Перспективы и сроки реализации проекта, а также его возможное влияние на рост туристического потока обсудили на стратегической сессии в министерстве туризма Сахалинской области.
Фото: правительство Сахалинской области

Участие в дискуссии приняли специалисты, реализующие подобные проекты по всему миру, а также приглашенные ведущие проектировщики, представители органов власти, бизнеса и муниципалитетов, которые правительство Сахалинской области планирует объединить в пилотный региональный проект. Эту практику в будущем можно растиражировать для создания единой сети яхтенного туризма по всему Дальнему Востоку. Предварительно участники рабочей группы посетили Невельский, Холмский и Корсаковский городские округа, где предполагается создание базовой инфраструктуры.

Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев подчеркнул: сейчас для развития яхтенного туризма не хватает именно гидротехнических сооружений и соответствующей прибрежной платформы. Тем не менее, Сахалин и Курилы — единственный регион России, омываемый морями со всех сторон, и развитие в обсуждаемом направлении индустрии гостеприимства необходимо.

«Сейчас мы решили запустить первый пилотный проект по строительству яхтенных марин, но важно сделать это комплексно — со всей необходимой прибрежной инфраструктурой, которая впишется в культурный код наших городов и позволит создать дополнительные туристические локации», — подчеркнул министр.

Флагманом будущего проекта выбрали Корсаковский район. Участники рабочей встречи подтвердили: одна из предложенных локаций, расположенная на въезде в портовый город, может стать прекрасным местом для строительства яхтенной марины, которая впишется в проект основной набережной, дополнит ее и станет частью инфраструктуры. Также именно в Корсаковском районе в рамках соглашения, подписанного на ВЭФ, компания АО «Юматекс» приступила к строительству верфи, где в ближайшем будущем начнут производить морские суда малой категории, ориентированные и на туристические поездки. Строительство маломерного флота и яхтенных марин на юге Сахалина станет драйвером развития прибрежной инфраструктуры в комплексе, что не только повлечет за собой увеличение пропускной мощности, но и повлияет на развитие региона в целом.

Артем Лазарев отметил: помимо развития туристической отрасли, реализация проекта окажет положительный социальный эффект и на качество жизни местного населения. Комплексное развитие всей прибрежной инфраструктуры позволит предложить жителям муниципалитета новый вид досуга и создаст рабочие места.

Теперь перед участниками сессии стоит задача объединить все идеи в единую концепцию, а также найти модель финансирования, которая будет предусматривать как государственное участие, так и привлечение инвестиций бизнеса. К концу 2023 года специалисты представят правительству Сахалинской области «дорожную карту» реализации проекта по развитию яхтенного туризма.

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