Эксперт рассказал, что делать, чтобы мигранты не сбегали из военкоматов в Ростове

Posted Вчера, 14:05
Published Вчера, 14:05
Modified Вчера, 14:07
Updated Вчера, 14:07
Напомним, что по информации СМИ, из военкомата в Москве сбежали двое призывников — уроженцы Таджикистана. За уклонение от прохождения службы возбуждено два уголовных дела.
«Сообщается, что они уроженцы Таджикистана. Это значит, что каким-то образом, эти люди умудрились получить российское гражданство. В отношении них надо применять закон по всей строгости наказания», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог подчеркивает, что у нас не принято разжигать межнациональную рознь. Поэтому, по его словам, о преступности, которая повысилась после массового притока мигрантов, у нас говорят лишь в общем.
Спикер напоминает, что недавно председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что те, кто хочет получить российское гражданство или те, кто его уже получил, должны отдать долг Родине. Однако, по мнению эксперта, большинство мигрантов приезжают в Россию спасаясь от других проблем, с намерением зарабатывать деньги, а не воевать за нашу страну.
«Известны случаи когда мигрантов призывали в армию, давали оружие, а они пытались устроить провокации и террористические акты внутри боевых подразделений. Я скажу так — насильно мил не будешь. Поэтому в идеале, мигрантов со Средней Азии, которых в большей мере не готовили к боевым действиям, нужно действительно заставлять служить. Но без выдачи оружия. Например, в стройбатах. А тех, кто не готов отдать долг Родине — депортировать», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как драка с мигрантами вылилась в скандал с губернатором.