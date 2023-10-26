Эксперт рассказал, что делать, чтобы мигранты не сбегали из военкоматов в Ростове

«Известны случаи когда мигрантов призывали в армию, давали оружие, а они пытались устроить провокации и террористические акты внутри боевых подразделений. Я скажу так — насильно мил не будешь. Поэтому в идеале, мигрантов со Средней Азии, которых в большей мере не готовили к боевым действиям, нужно действительно заставлять служить. Но без выдачи оружия. Например, в стройбатах. А тех, кто не готов отдать долг Родине — депортировать», — резюмирует собеседник.