Электронная платформа «Финуслуги» отметила трехлетие

Posted Вчера, 10:26
Published Вчера, 10:26
Modified Вчера, 10:28
Updated Вчера, 10:28
На момент открытия среди продуктов платформы были исключительно банковские вклады, но теперь список существенно расширился за счет кредитов наличными, полисов ОСАГО и ипотечного страхования, а также уникального продукта — народных облигаций. Благодаря «Финуслугам» клиентам представилась возможность выбрать и использовать в одном личном кабинете любые продукты от более чем 40 банков и страховых компаний, а также возможность сравнить предложения от более чем 150 финансовых организаций, присутствующих на витрине. В 2023 году с целью упрощения регистрации на платформе ввели опцию удаленной идентификации через Тинькофф Айди и Альфа Айди.
Запущено мобильное приложение «Финуслуг». Полностью на использование приложения перешли уже более половины клиентов; еще 17% используют и приложение, и веб-версию платформы. Мобильное приложение «Финуслуг» можно загрузить не только в App Store и Google Play, но и на площадках AppGallery, RuStore и NashStore.
На платформе клиентам предлагают лучшие условия по вкладам на рынке. Средние ставки здесь превосходят предложения 50 крупнейших банков РФ. Разница в пользу «Финуслуг» — более трех процентных пунктов.
Важнейшее направление деятельности «Финуслуг» связано с выпуском народных облигаций. Совокупный объем размещенных на «Финуслугах» облигаций составляет около пяти миллиардов рублей.
Особенно актуальна для платформы «Финуслуги» проблема финансовой грамотности. Вместе со Школой Московской биржи и участниками рынка платформа организует мероприятия по распространению финансовой культуры.
«День рождения мы встречаем отличными результатами. Мы и дальше будем развиваться в интересах россиян и их финансовых потребностей, предлагать самые выгодные ставки, добавлять новые сервисы и помогать грамотно управлять своими сбережениями», — объявил Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи. Он также адресовал клиентам и партнерам проекта благодарность за доверие, подчеркнув, что без их поддержки столь заметные результаты не были бы достигнуты.