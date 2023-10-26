Электронная платформа «Финуслуги» отметила трехлетие

На момент открытия среди продуктов платформы были исключительно банковские вклады, но теперь список существенно расширился за счет кредитов наличными, полисов ОСАГО и ипотечного страхования, а также уникального продукта — народных облигаций. Благодаря «Финуслугам» клиентам представилась возможность выбрать и использовать в одном личном кабинете любые продукты от более чем 40 банков и страховых компаний, а также возможность сравнить предложения от более чем 150 финансовых организаций, присутствующих на витрине. В 2023 году с целью упрощения регистрации на платформе ввели опцию удаленной идентификации через Тинькофф Айди и Альфа Айди.