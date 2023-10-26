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Posted Вчера, 14:53

Published Вчера, 14:53

Modified Вчера, 14:56

Updated Вчера, 14:56

Движение перекрыли у «Меги» в Аксае из-за частично обрушившейся эстакады

Эстакада обрушилась на проезжую часть у «Меги» под Ростовом 26 октября

26 октября 2023, 14:53
Фото: rostovgazeta.ru
Движение перекрыли у «Меги» в Аксае из-за частично обрушившейся эстакады

Движение перекрыли у «Меги» в Аксае из-за частично обрушившейся эстакады

В Ростовской области в четверг, 26 октября, частично обрушилась дорога в районе «Меги» на Аксайском шоссе, сообщил корреспондент RostovGazeta.

По его словам, на выезде из Аксая обвалилась часть асфальта на дорогу, которая находится ниже. Из-за этого проезжую часть перекрыли и водителям приходится искать объездные пути.

«В данный момент сюда пригнали автокран и грузовой автомобиль, которые поставили у поврежденного участка. На месте находятся также рабочие, занимающиеся восстановлением дороги», — рассказал корреспондент.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Согласно данным онлайн-карт, в районе «Меги» пробка есть только по улице Западной.

Ранее иностранный сервис «заблокировал» центр Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#Дорога#Аксай#Пробка#Рабочие#Мега#Грузовой автомобиль#Автокран#Блокировка
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