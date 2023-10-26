Эстакада обрушилась на проезжую часть у «Меги» под Ростовом 26 октября

Posted Вчера, 14:53
Published Вчера, 14:53
Modified Вчера, 14:56
Updated Вчера, 14:56
По его словам, на выезде из Аксая обвалилась часть асфальта на дорогу, которая находится ниже. Из-за этого проезжую часть перекрыли и водителям приходится искать объездные пути.
«В данный момент сюда пригнали автокран и грузовой автомобиль, которые поставили у поврежденного участка. На месте находятся также рабочие, занимающиеся восстановлением дороги», — рассказал корреспондент.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Согласно данным онлайн-карт, в районе «Меги» пробка есть только по улице Западной.
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