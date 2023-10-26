ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»

Компания поздравляет жителей ЖК «Звезда Столицы» с новосельем. Желает комфортного обустройства и счастья в новой квартире! Ключи от квартир новоселы получили раньше на пять месяцев.

Приоритетное направление деятельности компании «ДОННЕФТЕСТРОЙ» — это строительство и реализация качественного доступного современного жилья в районах с развитым транспортным сообщением и инфраструктурой, располагающей к комфортному проживанию! Хотите стать счастливым обладателем квартиры в современных жилых кварталах и получить ключи раньше срока? Тогда обратитесь в офисы продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»! Видео: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» —————— Все вопросы по телефону: 8 (863) 204-63-33 Написать в What’s app: 8 (928) 270-05-05 Официальный сайт застройщика доннефтестрой.рф Социальные сети: Телеграм https://t.me/dns161 Вконтакте https://vk.com/sk_donneftestroi Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» ЖК «Звезда Столицы». Застройщик ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.