ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»

Posted Вчера, 14:24
Published Вчера, 14:24
Modified Вчера, 14:26
Updated Вчера, 14:26
Приоритетное направление деятельности компании «ДОННЕФТЕСТРОЙ» — это строительство и реализация качественного доступного современного жилья в районах с развитым транспортным сообщением и инфраструктурой, располагающей к комфортному проживанию!
Хотите стать счастливым обладателем квартиры в современных жилых кварталах и получить ключи раньше срока? Тогда обратитесь в офисы продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»!
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Все вопросы по телефону:
8 (863) 204-63-33
Написать в What’s app: 8 (928) 270-05-05
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ЖК «Звезда Столицы». Застройщик ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.