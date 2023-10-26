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Posted Вчера, 14:24

Published Вчера, 14:24

Modified Вчера, 14:26

Updated Вчера, 14:26

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»

26 октября 2023, 14:24
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8KM9zv
Компания поздравляет жителей ЖК «Звезда Столицы» с новосельем. Желает комфортного обустройства и счастья в новой квартире! Ключи от квартир новоселы получили раньше на пять месяцев.

Приоритетное направление деятельности компании «ДОННЕФТЕСТРОЙ» — это строительство и реализация качественного доступного современного жилья в районах с развитым транспортным сообщением и инфраструктурой, располагающей к комфортному проживанию!

Хотите стать счастливым обладателем квартиры в современных жилых кварталах и получить ключи раньше срока? Тогда обратитесь в офисы продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»!

Видео: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

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Все вопросы по телефону:

8 (863) 204-63-33

Написать в What’s app: 8 (928) 270-05-05

Официальный сайт застройщика доннефтестрой.рф

Социальные сети:

Телеграм https://t.me/dns161

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

ЖК «Звезда Столицы». Застройщик ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

#Видео#Ростов-на-Дону
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