Иностранный сервис «заблокировал» центр Ростова-на-Дону

Posted Вчера, 09:15
Published Вчера, 09:15
Modified Вчера, 09:17
Updated Вчера, 09:17
На картах показано, что в центре города практически нельзя проехать, так как якобы здесь перекрыли дороги. Речь идет о территории в районе парка имени Горького, на улицах Социалистической, Станиславского, Обороны, проспекте Сиверса и Станиславского.
Хотя если посмотреть на онлайн-карты другого сервиса, то подобных перекрытий нет. Сами горожане сообщают, что сейчас все свободно и водители могут легко проехать по этим улицам.
Есть предположения, что это может быть сбой, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.