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Posted Вчера, 09:15

Published Вчера, 09:15

Modified Вчера, 09:17

Updated Вчера, 09:17

Иностранный сервис «перекрыл движение» в центре Ростова-на-Дону

Иностранный сервис «заблокировал» центр Ростова-на-Дону

26 октября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Иностранный сервис «перекрыл движение» в центре Ростова-на-Дону

Иностранный сервис «заблокировал» около 10 улиц в Ростове-на-Дону 26 октября

На онлайн-картах сервиса Google показано перекрытое движение сразу на нескольких улицах, в том числе в центре города, хотя горожане говорят об обратном.

На картах показано, что в центре города практически нельзя проехать, так как якобы здесь перекрыли дороги. Речь идет о территории в районе парка имени Горького, на улицах Социалистической, Станиславского, Обороны, проспекте Сиверса и Станиславского.

Хотя если посмотреть на онлайн-карты другого сервиса, то подобных перекрытий нет. Сами горожане сообщают, что сейчас все свободно и водители могут легко проехать по этим улицам.

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Сами горожане сообщают, что сейчас все свободно и водители могут легко проехать по этим улицам.Сами горожане сообщают, что сейчас все свободно и водители могут легко проехать по этим улицам.
Сами горожане сообщают, что сейчас все свободно и водители могут легко проехать по этим улицам.
Фото: Гугл Карты

Есть предположения, что это может быть сбой, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня
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