Как сварить кальмаров, чтобы было невероятно вкусно

Блюда с вареными кальмарами могут быть очень интересными и разнообразными. Вариантов приготовления морепродукта масса:



1. Салаты — можно добавить вареные кальмары в салат из свежих овощей. Это придаст ему особенный вкус и текстуру.



2. Пицца — на пиццу можно положить вареные кальмары в сочетании с другими ингредиентами, такими как помидоры, сыр и оливки.



3. Паста — вареные кальмары хорошо сочетаются с пастой. Их можно добавить в соус или просто положить поверх готового блюда.



4. Фаршированный рисом, яйцом и луком кальмар — это интересное и необычное блюдо, которое можно приготовить с помощью вареных кальмаров. Заполните их фаршем из риса, яйца и лука, и запекайте в духовке.



Также из вареных кальмаров можно сделать фарш. Правильно сваренные кальмары — мягкие, белые— можно пропустить через мясорубку или нарезать их мелкими кусочками.