Как сварить кальмаров, чтобы было невероятно вкусно

Posted Вчера, 16:14
Published Вчера, 16:14
Modified Вчера, 16:16
Updated Вчера, 16:16
Люди довольно часто давно употребляют в пищу различные морепродукты, такие как креветки, осьминоги, крабы, кальмары, устрицы и гребешки. Иногда их едят сырыми, без приготовления на огне или варки. Для этого необходимо быть уверенным в свежести данного продукта.
Что касается кальмаров, то их чаще всего подвергают тепловой обработке: их варят, жарят на сковороде или на гриле. Найти ресторан, который предложит посетителю свежий кальмар в виде сашими, очень сложно.
Первый шаг — очистить продукт. Кальмар нужно вымыть под проточной водой и удалить щупальца, если они есть. Их можно оторвать. Если вы приобрели неочищенную тушку, нужно удалить внутренности — хрящи, похожие на структуру пластика.
С внешней стороны тела нужно снять бело-пурпурную или фиолетовую мембрану. Ее можно поддеть ножом или удалить пальцами. Если кальмар имеет голову, ее нужно отрезать. Однако экземпляры с головой редки, также как и моллюски с щупальцами.
Обычно продаются уже разделанные тушки кальмаров, у которых нужно лишь удалить хрящи и снять мембрану. Перед приготовлением кальмара убедитесь, что он не имеет посторонних запахов. Только что распакованный и неочищенный кальмар может пахнуть морскими продуктами, однако после очистки он должен быть без запаха.
Существуют два способа варки или тушения кальмаров: быстрый и медленный.
Существует быстрый способ приготовления кальмаров, который практикуется во многих странах. Всего за 5 минут можно подготовить кальмары к употреблению. Для начала нужно набрать немного воды в небольшую кастрюлю, добавить соль по вкусу и выжать сок одного лимона (или половинки) в воду. Довести воду до кипения.
Как только вода закипит, положите тушки кальмаров в кастрюлю так, чтобы они полностью оказались покрыты водой. Через 3 минуты кальмары уменьшатся в размере, поднимутся на поверхность воды и станут белыми и непрозрачными. Тогда нужно держать их еще 1-2 минуты и аккуратно достать из воды с помощью шумовки или вилки.
Далее следует оставить их на тарелке, чтобы они остыли. Готовый кальмар можно есть отдельно или добавить в салат, пасту или другие блюда, также его можно наполнить начинкой.
Кроме того, кальмары можно быстро приготовить и на сковороде или гриле. Можно обжаривать морепродукт на углях или на оливковом масле на плите в течение 3-4 минут. Когда кальмар станет белым, нужно снять его с огня.
Медленный способ готовки кальмаров является популярным в некоторых странах, таких как Испания, Португалия и Италия. Здесь их варят или тушат до двух часов. Чтобы приготовить кальмара таким образом, вы должны положить его в горшок или на сковороду и залить бульоном из рыбы или овощей.
После этого нужно добавить нарезанные помидоры и перец. Отдельно на сковороде обжариваются лук и чеснок до золотистого цвета, после чего их добавляют в смесь. Когда все ингредиенты находятся вместе, сковороду нужно поставить на очень медленный огонь. Таким образом, кальмары тушатся до двух часов. Готовое блюдо рекомендуется подавать с кусочком черного хлеба.
Блюда с вареными кальмарами могут быть очень интересными и разнообразными. Вариантов приготовления морепродукта масса:
1. Салаты — можно добавить вареные кальмары в салат из свежих овощей. Это придаст ему особенный вкус и текстуру.
2. Пицца — на пиццу можно положить вареные кальмары в сочетании с другими ингредиентами, такими как помидоры, сыр и оливки.
3. Паста — вареные кальмары хорошо сочетаются с пастой. Их можно добавить в соус или просто положить поверх готового блюда.
4. Фаршированный рисом, яйцом и луком кальмар — это интересное и необычное блюдо, которое можно приготовить с помощью вареных кальмаров. Заполните их фаршем из риса, яйца и лука, и запекайте в духовке.
Также из вареных кальмаров можно сделать фарш. Правильно сваренные кальмары — мягкие, белые— можно пропустить через мясорубку или нарезать их мелкими кусочками.
Из такого фарша можно приготовить котлеты или зразы, обжарив их на сковороде. Блюдо будет интересным само по себе. Кроме того, можно использовать котлету из вареных кальмаров для бургера.
Вареные кальмары в любом виде хорошо сочетаются с другими видами мяса, подчеркивая их вкус.
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