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Modified Вчера, 10:45

Updated Вчера, 10:45

Компания «МСК» сдала в эксплуатацию пятую высотку в 2023 году

Компания «МСК» сдала в эксплуатацию пятую высотку в 2023 году

26 октября 2023, 10:43
Фото: пресс-служба «МСК»
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Литер 6 жилого комплекса «Сердце Ростова 2» стал пятой в 2023 году высоткой, которую ввела в эксплуатацию Московская Строительная Компания. Это 25-этажный дом на 529 квартир жилой площадью 24 520 кв. метров.

В июле текущего года застройщик успешно завершил строительство ЖК «Грин Парк» по ул. Раздорская, 2А, состоящего из двух многоэтажных домов, расположенных рядом с рощей СКА. В феврале был сдан в эксплуатацию литер 7 ЖК «Сердце Ростова 2» по ул. Ларина, 45. В начале года жильцы получили ключи от квартир во 2-м литере ЖК «Рубин» по ул. Красноармейская, 157В/83.

«К настоящему моменту, с начала 2023 года, мы сдали почти 100 000 кв. метров жилья. Данный показатель уже превосходит прошлый аналогичные периоды», — сообщили в пресс-службе «МСК».

Жилой комплекс «Сердце Ростова 2» расположен по ул. Ларина, 45. В непосредственной близости находится ТРЦ «Горизонт», в пешей доступности — благоустроенный парк имени Чуковского, лицей №56. На территории ЖК строится собственный детский сад, функционирует торговый центр.

В жилом комплексе планируется в несколько этапов возвести девять многоэтажных домов. Уже сданы 2,3,4,5 и 7 литеры. Сдача 6-го литера означает завершение второго этапа. Третий этап, строительства ЖК (литеры 8, 9 и 1) — заключительный, он будет завершен в первом квартале 2025 года.

Сегодня в портфеле компании «МСК» находится 10 масштабных жилых комплексов в Ростове-на-Дону, они находятся на разных стадиях строительства. Недавно был объявлен запуск нового проекта в центре донской столицы — «Донской Арбат 2».

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