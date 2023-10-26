Компания «МСК» сдала в эксплуатацию пятую высотку в 2023 году

Posted Вчера, 10:43
Published Вчера, 10:43
Modified Вчера, 10:45
Updated Вчера, 10:45
В июле текущего года застройщик успешно завершил строительство ЖК «Грин Парк» по ул. Раздорская, 2А, состоящего из двух многоэтажных домов, расположенных рядом с рощей СКА. В феврале был сдан в эксплуатацию литер 7 ЖК «Сердце Ростова 2» по ул. Ларина, 45. В начале года жильцы получили ключи от квартир во 2-м литере ЖК «Рубин» по ул. Красноармейская, 157В/83.
«К настоящему моменту, с начала 2023 года, мы сдали почти 100 000 кв. метров жилья. Данный показатель уже превосходит прошлый аналогичные периоды», — сообщили в пресс-службе «МСК».
Жилой комплекс «Сердце Ростова 2» расположен по ул. Ларина, 45. В непосредственной близости находится ТРЦ «Горизонт», в пешей доступности — благоустроенный парк имени Чуковского, лицей №56. На территории ЖК строится собственный детский сад, функционирует торговый центр.
В жилом комплексе планируется в несколько этапов возвести девять многоэтажных домов. Уже сданы 2,3,4,5 и 7 литеры. Сдача 6-го литера означает завершение второго этапа. Третий этап, строительства ЖК (литеры 8, 9 и 1) — заключительный, он будет завершен в первом квартале 2025 года.
Сегодня в портфеле компании «МСК» находится 10 масштабных жилых комплексов в Ростове-на-Дону, они находятся на разных стадиях строительства. Недавно был объявлен запуск нового проекта в центре донской столицы — «Донской Арбат 2».