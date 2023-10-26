Компания «МСК» сдала в эксплуатацию пятую высотку в 2023 году

В июле текущего года застройщик успешно завершил строительство ЖК «Грин Парк» по ул. Раздорская, 2А, состоящего из двух многоэтажных домов, расположенных рядом с рощей СКА. В феврале был сдан в эксплуатацию литер 7 ЖК «Сердце Ростова 2» по ул. Ларина, 45. В начале года жильцы получили ключи от квартир во 2-м литере ЖК «Рубин» по ул. Красноармейская, 157В/83.