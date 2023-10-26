Мясо становится деликатесом: курица подорожала в Ростовской области на треть

Posted Вчера, 11:58
Published Вчера, 11:58
Modified Вчера, 12:00
Updated Вчера, 12:00
Чтобы увидеть значительную разницу в ценах, достаточно сравнить их за апрель и октябрь 2023 года. Если до начала лета средняя стоимость курицы составляла 161 рубль, то теперь она достигает почти 230 рублей.
Говядина подорожала с 471 по 497 рублей, свинина — с 326 до 368 рублей. Баранина выросла в цене с 514 до 552 рублей.
За этот период также стали дороже колбаса и рыба, но дешевле оказалась сметана, правда, только на один рубль.
Ранее стало известно, что минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.