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Posted Вчера, 11:58

Published Вчера, 11:58

Modified Вчера, 12:00

Updated Вчера, 12:00

Доступность курицы стремительно падает в Ростовской области

Мясо становится деликатесом: курица подорожала в Ростовской области на треть

26 октября 2023, 11:58
Фото: Midjourney
Доступность курицы стремительно падает в Ростовской области

Курица в Ростовской области подорожала в среднем на 70 рублей

В Ростовской области стоимость мяса значительно выросла за последние несколько месяцев, сообщает Ростовстат.

Чтобы увидеть значительную разницу в ценах, достаточно сравнить их за апрель и октябрь 2023 года. Если до начала лета средняя стоимость курицы составляла 161 рубль, то теперь она достигает почти 230 рублей.

Говядина подорожала с 471 по 497 рублей, свинина — с 326 до 368 рублей. Баранина выросла в цене с 514 до 552 рублей.

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За этот период также стали дороже колбаса и рыба, но дешевле оказалась сметана, правда, только на один рубль.

Ранее стало известно, что минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Рыба#Мясо#Колбаса#Курица#Свинина#Октябрь#Баранина#Говядина
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