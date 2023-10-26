На народную программу «Единой России» в проекте трехлетнего бюджета заложено 7,7 трлн

Posted Вчера, 16:01
Published Вчера, 16:01
Modified Вчера, 16:58
Updated Вчера, 16:58
«Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые мы запланировали, имеют конкретные расходы в бюджете», — отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на собрании фракции ЕР с участием главы Минфина Антона Силуанова.
Как сообщил министр, главными приоритетами бюджета являются обеспечение оборонной безопасности, вклад в Победу, выполнение всех социальных обязательств, гарантия технологической независимости, а также модернизация экономики России.
«Выполнение социальных обязательств — наш главный приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, учтены в бюджете», — подчеркнул глава министерства.
МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. Это обеспечит повышение заработной платы почти 5 миллионам человек и в целом улучшение условий труда в государственном секторе. Пособия, пенсии, материнский капитал будут проиндексированы на уровень инфляции. Пособие по безработице начнет индексироваться ежегодно с 2024 года. Теперь программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами будет реализовываться по всей стране, а не только в 30 регионах.
Расходы на безопасность страны также будут увеличены. Более 10,8 триллиона рублей будет направлено на обеспечение обороноспособности, закупки для нужд армии и поддержку военнослужащих на передовой. Финансирование технологического развития России, включая станкостроение, составит более 120 миллиардов рублей. Ежегодно более триллиона рублей будет выделено на развитие дорожной инфраструктуры.
По инициативе «Единой России» будут продолжены программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. Также решены вопросы поддержки регионов, общий объем трансфертов составит 3,2 миллиарда рублей.
Турчак отметил, что поправки к бюджету, предлагаемые ко второму чтению, разделены на несколько блоков: развитие сельских территорий и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и гарантия технологического суверенитета, поддержка образования и науки, а также социальная сфера. Об этом сообщает сайт ER.RU.
В завершение Андрей Турчак выразил благодарность председателю Правительства РФ, вице-премьерам и министрам за совместную работу по разработке бюджета и его поправок.