На народную программу «Единой России» в проекте трехлетнего бюджета заложено 7,7 трлн

МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. Это обеспечит повышение заработной платы почти 5 миллионам человек и в целом улучшение условий труда в государственном секторе. Пособия, пенсии, материнский капитал будут проиндексированы на уровень инфляции. Пособие по безработице начнет индексироваться ежегодно с 2024 года. Теперь программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами будет реализовываться по всей стране, а не только в 30 регионах.