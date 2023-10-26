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Posted Вчера, 13:09

Published Вчера, 13:09

Modified Вчера, 13:11

Updated Вчера, 13:11

«Вымогала деньги»: атаман назвал «лгуньей» мать избитого ребенка в Ростовской области

«Невоспитанным хлопчиком» назвал атаман донского казака, напавшего на сына бойца СВО

26 октября 2023, 13:09
Фото: donland.ru
«Вымогала деньги»: атаман назвал «лгуньей» мать избитого ребенка в Ростовской области

Казачий атаман прокомментировал избиение сына участника СВО в Ростовской области

В Ростовской области атаман Валерий Нестеренко заявил, что избитый 7-летний сын участника СВО, сам виноват в нападении, слова Нестеренко приводит Don Mash.

В Зимовниковском районе 49-летний мужчина в спортивном зале местной школы избил 7-летнего мальчика. Напасть на ребенка он решил из-за того, что тот подрался с его сыном. У школьника диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани.

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Ребенок оказался сыном участника СВО, его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в казачестве.

Местный атаман Валерий Нестеренко заявил, что избитый ребенок сам виноват в нападении. По словам казака, он постоянно задирал сына нападавшего, а недавно на занятиях по рукопашному бою едва не задушил его.

Местный атаман Валерий Нестеренко заявил, что избитый ребенок сам виноват в нападении. Местный атаман Валерий Нестеренко заявил, что избитый ребенок сам виноват в нападении.
Местный атаман Валерий Нестеренко заявил, что избитый ребенок сам виноват в нападении.
Фото: Казачий детский сад «Малыш»

Поведение отца, решившего разобраться с обидчиком сына, Нестеренко назвал «неправильным». «Надо было держаться, однозначно надо было держаться. Он такой хлопчик, невоспитанный», — заключает атаман.

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Он подтвердил, что встречался с мамой пострадавшего мальчика. Она, по его словам, просила выплатить моральную компенсацию за избиение ребенка, что атаман посчитал откровенным вымогательством.

Женщина, рассказывает атаман, напомнила, что является женой участника СВО, который сейчас рискует своей жизнью на передовой. Однако этот довод атаман посчитал нецелесообразным.

«Я говорю — а ты случайно не попуталась, не забыла, кто его одевал, обувал на СВО твоего так называемого?» — заключил Нестеренко.
Видео: ТГ канал Don Mash

Сейчас проверку инцидента проводят МВД и Следственный комитет Ростовской области. Также расследование избиения держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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