«Невоспитанным хлопчиком» назвал атаман донского казака, напавшего на сына бойца СВО

В Зимовниковском районе 49-летний мужчина в спортивном зале местной школы избил 7-летнего мальчика. Напасть на ребенка он решил из-за того, что тот подрался с его сыном. У школьника диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани.