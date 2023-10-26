«Невоспитанным хлопчиком» назвал атаман донского казака, напавшего на сына бойца СВО

Posted Вчера, 13:09
Published Вчера, 13:09
Modified Вчера, 13:11
Updated Вчера, 13:11
В Зимовниковском районе 49-летний мужчина в спортивном зале местной школы избил 7-летнего мальчика. Напасть на ребенка он решил из-за того, что тот подрался с его сыном. У школьника диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей гортани.
Ребенок оказался сыном участника СВО, его отец сейчас находится на передовой. Нападавший же состоит в казачестве.
Местный атаман Валерий Нестеренко заявил, что избитый ребенок сам виноват в нападении. По словам казака, он постоянно задирал сына нападавшего, а недавно на занятиях по рукопашному бою едва не задушил его.
Поведение отца, решившего разобраться с обидчиком сына, Нестеренко назвал «неправильным». «Надо было держаться, однозначно надо было держаться. Он такой хлопчик, невоспитанный», — заключает атаман.
Он подтвердил, что встречался с мамой пострадавшего мальчика. Она, по его словам, просила выплатить моральную компенсацию за избиение ребенка, что атаман посчитал откровенным вымогательством.
Женщина, рассказывает атаман, напомнила, что является женой участника СВО, который сейчас рискует своей жизнью на передовой. Однако этот довод атаман посчитал нецелесообразным.
Сейчас проверку инцидента проводят МВД и Следственный комитет Ростовской области. Также расследование избиения держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.