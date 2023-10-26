Новое мини-приложение «Госуслуги» в соцсети «ВКонтакте» позволяет записаться к врачу

Posted Вчера, 19:41
Published Вчера, 19:41
Modified Вчера, 19:41
Updated Вчера, 19:41
Как отмечается, данный виджет уже установили 66,47% официальных сообществ учреждений здравоохранения — это 2975 страниц, пишет 56orb.ru.
Лидирующие позиции среди регионов по числу госпабликов, в которых появилась новая функция, занимают: Краснодарский край — 157 официальных сообществ, Санкт-Петербург — 125 и Нижегородская область — 107. В пятнадцати регионах мини-приложение установили во всех пабликах учреждений здравоохранения, которые ведут приемы пациентов.
Оператором сервиса на уровне субъектов является АНО «Диалог Регионы» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами.
По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, приложение позволяет экономить время как пациентов, которые могут записаться к доктору через несколько кликов, так и сотрудников лечебных учреждений, которым не требуется в ручном режиме оформлять записи пациентов.
«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения. Сегодня официальные страницы учреждений — это не только важный канал коммуникаций, из которого люди узнают новости больниц, поликлиник и получают ответы на вопросы, но и площадка для предоставления востребованных сервисов, как, например, мини-приложение „Запись к врачу“. Мы видим, что сервис востребован и набирает популярность: им воспользовались уже более 14 тысяч человек», — отметил Цепелев.
Для получения услуги с помощью мобильного устройства необходимо перейти на официальный паблик учреждения, который ведет прием пациентов. Затем нужно выбрать виджет «Запись к врачу» и авторизоваться.
«ВКонтакте» внедряет большое количество обновлений, востребованных нашей аудиторией. Мы развиваем платформу VK Mini Apps, где бизнес и социальные организации могут создать собственный сервис, удобный людям», — сообщил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
Как ранее сообщалось, официальные страницы школ и детских садов во «ВКонтакте» установили мини-приложение для записи ребенка в кружок или секцию от портала «Госуслуг».