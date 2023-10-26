Новое мини-приложение «Госуслуги» в соцсети «ВКонтакте» позволяет записаться к врачу

«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения. Сегодня официальные страницы учреждений — это не только важный канал коммуникаций, из которого люди узнают новости больниц, поликлиник и получают ответы на вопросы, но и площадка для предоставления востребованных сервисов, как, например, мини-приложение „Запись к врачу“. Мы видим, что сервис востребован и набирает популярность: им воспользовались уже более 14 тысяч человек», — отметил Цепелев.