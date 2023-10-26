Опасные сувениры: что может вызвать проблемы в доме

Posted Вчера, 10:08
Published Вчера, 10:08
Modified Вчера, 10:10
Updated Вчера, 10:10
Ясновидящая Инесса Алиева поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о том, какие сувениры лучше не привозить из отпуска. По ее словам, каждый предмет обладает своей энергией и должен вызывать только положительные эмоции.
Например, магниты с изображением людей могут «высасывать» энергию из человека. Изображения мифических существ, различных монстров или персонажей фильмов-ужасов также могут принести негативную энергию в ваш дом. Однако, изображения природы — золотистых пляжей, морского берега — могут принести положительную энергию.
Алиева рекомендует создавать магнитики с аффирмациями, которые вызывают улыбку и хорошее настроение. Также можно сделать небольшой коллаж из картинок стран, в которых вы мечтаете побывать, или домов, о которых мечтаете.
Однако есть предметы, которые лучше не привозить из путешествий, особенно если вы не понимаете их значения. Это могут быть африканские маски, идолы или другие предметы, купленные у сомнительных личностей на базаре. Изделия, связанные с магией или амулетами, также лучше не приобретать. Конечно, китайские товары не будут наносить вреда, но вещи, созданные с недобрыми намерениями, могут быть опасными.