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Posted Вчера, 10:08

Published Вчера, 10:08

Modified Вчера, 10:10

Updated Вчера, 10:10

Опасные сувениры: что может вызвать проблемы в доме

Опасные сувениры: что может вызвать проблемы в доме

26 октября 2023, 10:08
Фото: 1MI
Все с нетерпением ждут свои отпуска, особенно если они планируют поехать в теплые страны. Многие люди покупают сувениры, чтобы сохранить в памяти радостные моменты своего отдыха. Но мало кто задумывается о том, что некоторые сувениры могут быть опасными.

Ясновидящая Инесса Алиева поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о том, какие сувениры лучше не привозить из отпуска. По ее словам, каждый предмет обладает своей энергией и должен вызывать только положительные эмоции.

Например, магниты с изображением людей могут «высасывать» энергию из человека. Изображения мифических существ, различных монстров или персонажей фильмов-ужасов также могут принести негативную энергию в ваш дом. Однако, изображения природы — золотистых пляжей, морского берега — могут принести положительную энергию.

Алиева рекомендует создавать магнитики с аффирмациями, которые вызывают улыбку и хорошее настроение. Также можно сделать небольшой коллаж из картинок стран, в которых вы мечтаете побывать, или домов, о которых мечтаете.

Однако есть предметы, которые лучше не привозить из путешествий, особенно если вы не понимаете их значения. Это могут быть африканские маски, идолы или другие предметы, купленные у сомнительных личностей на базаре. Изделия, связанные с магией или амулетами, также лучше не приобретать. Конечно, китайские товары не будут наносить вреда, но вещи, созданные с недобрыми намерениями, могут быть опасными.

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