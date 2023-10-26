Опасные сувениры: что может вызвать проблемы в доме

Однако есть предметы, которые лучше не привозить из путешествий, особенно если вы не понимаете их значения. Это могут быть африканские маски, идолы или другие предметы, купленные у сомнительных личностей на базаре. Изделия, связанные с магией или амулетами, также лучше не приобретать. Конечно, китайские товары не будут наносить вреда, но вещи, созданные с недобрыми намерениями, могут быть опасными.