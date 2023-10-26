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Posted Вчера, 13:30

Published Вчера, 13:30

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

«Почта России» повысит своим сотрудникам зарплату на 22%

«Почта России» повысит своим сотрудникам зарплату на 22%

26 октября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Сотрудникам основного производства «Почты России» повысят оплату труда в среднем на 22%. Об этом стало известно из сообщения генерального директора компании Михаила Волкова. Уточняется, что повышение затронет сто пятнадцать тысяч работников.

Михаил Волков рассказал, что по итогам первой половины 2023 года текучесть кадров в организации составила двадцать процентов. Это ниже среднего показателя на рынке. В преддверии высокого сезона руководство «Почты России» приняло и реализует решение о повышении оплаты труда.

Как сообщает издание 56orb.ru, на сегодняшний день в компании открыто около 6000–7000 вакансий.

По словам Михаила Волкова, в основном отмечается нехватка кадров в логистических центрах и почтовых отделениях. Также в компанию требуются водители. Глава «Почты России» рассказал, что еще до программы повышения оплаты труда с мая в организацию вернулось более четырех тысяч сотрудников, уходивших работать в другие организации.

Одним из важных направлений «Почты России» на сегодня является преодоление инфраструктурного отставания. Глава компании рассказал, что за прошлый год было отремонтировано около 1200 почтовых отделений в сельской местности. Планы на этот год более масштабные.

Говоря о ремонте, Волков отметил, что речь идет не просто о побелке и покраске. Некоторые отделения в селах намного лучше оснащены и более комфортны по сравнению с городскими.

Генеральный директор компании также подчеркнул, что во многих удаленных населенных пунктах «Почта России» остается единственным оператором. Так, две трети ее инфраструктуры находятся именно в удаленных уголках страны.

«Своими отделениями мы покрываем 26 000 населенных пунктов, а во все остальные так или иначе приходим, приезжаем, прилетаем, приплываем. И это очень большие затраты… Мы никогда не ставим перед собой вопрос: 100–150 человек — много это или мало. В ДНК „Почты“ зашито: мы обязаны оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации», — отметил Михаил Волков.

Он также обратил внимание на работу компании «в режиме самоокупаемости». Никакого дополнительного бюджетного финансирования для обеспечения функционирования «Почты России» не предусмотрено.

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