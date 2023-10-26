«Погрязли в мусоре и свалках»: кто и как отвечает за зеленые насаждения Ростова

Posted Вчера, 06:46
Published Вчера, 06:46
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Как проходят госзакупки, кто и как одерживает победу в торговых процедурах, и на что уходят миллионы — в материале RostovGazeta.
По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», на содержание объектов озеленения и благоустройства в 2023–2024 годах будет направлено 112,7 миллиона рублей. Период исполнения госзакупки стартовал 18 апреля 2023 года и продлится до конца 2024 года.
Победителем торговой процедуры стала ростовская компания ООО «Зеленый град». Проведение этого контракта, стоимостью 112,7 миллиона рублей, «СПАРК-Маркетинг» рядом индикаторов.
Система «СПАРК-Маркетинг» зафиксировала, что часть документов торговой процедуры недоступна для поиска. На закупку, организованную конкурентным способом, была подана одна заявка. «Зеленый град» оказался единственным участником. Для своей победы он не предложил никакого снижения цены.
По информации «СПАРК-Маркетинг», ООО «Зеленый град» с 2020 года становится бесспорным победителем госзакупок Управления благоустройства и лесного хозяйства (УБиЛХ) города Ростова-на-Дону.
В 2020 году компания заключила шесть контрактов с УБиЛХ, на сумму более 30,5 миллиона рублей. Индикатор уточняет, что на всех этих торгах «Зеленый град» оказался единственным участником.
В 2021 году было заключено пять контрактов, общей стоимостью свыше 85,4 миллиона рублей. Все эти контракты отмечены индикаторами. В частности, при проведении торга на содержание и благоустройство объектов озеленения, стоимостью 49,2 миллиона рублей, индикатор обратил внимание на то, что цена победителя оказалась не минимальной. По данным системы «СПАРК-Маркетинг», контракт был исполнен частично по соглашению сторон.
Причиной, по предположениям индикатора, могло стать отсутствие дальнейшей потребности в услугах у заказчика. Или поставщик не смог исполнить обязательства по независящим от него обстоятельствам, в том числе, возможно, из-за форс-мажора.
В 2022 году ООО «Зеленый град» тоже стал победителем госзакупки УБиЛХ, стоимостью более 4,5 миллионов рублей. Компания взяла на себя обязательства по содержанию, озеленению и благоустройству объектов в первом квартале 2023 года.
Эту госзакупку «СПАРК-Маркетинг» тоже отметил рядом индикаторов. Часть документов была недоступна для поиска. Разница между начальной ценой и стоимостью заключенного контракта оказалась значительна, превысив 25%. При этом «СПАРК-Маркетинг» зафиксировал, что, несмотря на серьезный демпинг, цена победителя оказалась не минимальной.
Похожее падение цены «Зеленый град» продемонстрировал и на других госзакупках 2022 года. В частности, экономия контракта более 25% зафиксирована на торгах по обрезке деревьев, стоимостью 745 тысяч рублей. Заказчиком этой госзакупки стало МБУ «Парк 1 Мая».
К слову, часть документов этого торга также была недоступной для поиска. Индикатор отметил запрос на разъяснение положений документации.
«СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что выручка ООО «Зеленый град» сконцентрирована на реализации госзаказов.
Это означает, что в случае возникновения проблем у поставщика при исполнении контрактов, велика вероятность сильного сокращения ресурсов на исполнение обязательств. Однако в случае стабильной работы без резких колебаний, этот факт не является негативным, а наоборот, подтверждает добросовестность работы и наличие налаженных процессов.
В 2023 году «Зеленый град» занял лидирующие позиции по освоению бюджетных средств УБиЛХ Ростова. На втором месте, с контрактом на сумму 22 миллиона рублей, оказалась ростовская компания ООО «АГРАС».
Согласно анализу заказчика по закупке — новой функции в системе аналитики «СПАРК-Маркетинг», ООО «Зеленый град» и ООО «АГРАС» являются «любимыми» поставщиками заказчика. По данным информационной системы, они забирают якобы подавляющий объем закупок заказчика, снижая вероятность победы на торгах других компаний.
В 2022 году ООО «АГРАС» заключило с УБиЛХ Ростова один контракт на 22 миллиона рублей. В рамках контракта, компания взяла на себя обязательства по санитарному содержанию городских лесов в 2023–2024 годах.
Индикатор контракта подчеркивает, что часть документов торговой процедуры также оказалась недоступна для поиска. Был запрос на разъяснение положений документации. Торги проводились с жалобой в ФАС.
Однако, несмотря на наличие статуса «любимого» поставщика УБиЛХ, по данным «СПАРК- Маркетинга», ООО «АГРАС» впервые в этом году заключила контракт с Управлением Ростова.
Экологи не понимают, почему при миллионных закупках на содержание озеленения и санитарного состояния лесов в Ростове, ситуация с несанкционированными свалками в зеленых зонах остается неизменной.
В качестве примера эксперты приводят Кумженскую и Соловьиную рощи, территорию правобережья реки Темерник, рощу под мостом на Сарьяна, от которой и вовсе, по словам собеседников, наверное, осталась только треть.
«У нас много говорят об озеленении, о дополнительных древонасаждениях в Ростове. А не надо ничего дополнительного! Приведите в порядок хотя бы те зеленые места, которые есть! Но этого же не происходит. Контролирующие органы на многое закрывают глаза. Ростов, хоть и считается по факту зеленым, но в некоторые рощи даже зайти страшно — они погрязли в мусоре и свалках», — высказывает мнение эколог Алексей Лебедев.
Собеседник подчеркивает, что ни разу не видел, как специализированные службы наводили бы порядок в городских лесах и рощах. Зато часто встречал волонтеров.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на участке возле жилого дома на Каширской, 18 в Ростове вырубили почти сотню полувековых деревьев ради строительства. Тогда, возможно, из-за получения огласки, стройку забросили.
Что за объект начинали строить на этом месте — редакции выяснить не удалось. Официальная информация об этом отсутствовала. Однако сегодня строительство здесь возобновлено.