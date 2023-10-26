«Погрязли в мусоре и свалках»: кто и как отвечает за зеленые насаждения Ростова

«У нас много говорят об озеленении, о дополнительных древонасаждениях в Ростове. А не надо ничего дополнительного! Приведите в порядок хотя бы те зеленые места, которые есть! Но этого же не происходит. Контролирующие органы на многое закрывают глаза. Ростов, хоть и считается по факту зеленым, но в некоторые рощи даже зайти страшно — они погрязли в мусоре и свалках», — высказывает мнение эколог Алексей Лебедев.