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Posted Вчера, 08:50

Published Вчера, 08:50

Modified Вчера, 08:52

Updated Вчера, 08:52

За три месяца: Молодой цыган из Ростова набрал полтысячи штрафов ПДД

Полицейские выписали жителю Ростовской области 86 штрафов за один день

26 октября 2023, 08:50
Фото: Полиция Кузбасса / Опер ТВ
За три месяца: Молодой цыган из Ростова набрал полтысячи штрафов ПДД

Молодой цыган из Ростовской области набрал полтысячи штрафов ПДД за три месяца

В Кемерове 86 протоколов о нарушении ПДД составили на 23-летнего цыгана из Ростова, сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В Кемерове привлекли к ответственности 23-летнего цыгана из Ростовской области. За три месяца жизни на Кузбассе он совершил 500 нарушений ПДД.

Известно, что молодой человек ездил на ВАЗ-2114 с затонированными стеклами. Ростовчанин неоднократно выезжал на запрещающий сигнал светофора, пренебрегал ремнем безопасности, нарушал правила остановки и стоянки, а также превышал скорость. Сумма неоплаченных штрафов превысила 350 тысяч рублей.

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Молодой цыган из Ростова набрал полтысячи штрафов ПДД за 3 месяца
Видео: Полиция Кузбасса / Опер ТВ

«Понадобилось 4 сотрудника полиции и несколько часов работы, чтобы выписать ростовчанину 86 протоколов», — заявили в ГИБДД Кузбасса. Там добавили, что материалы переданы для исполнения по месту регистрации автовладельца.

Ранее в Ростове инспекторы ГИБДД за ночь остановили 75 водителей-нарушителей.

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