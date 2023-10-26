Полицейские выписали жителю Ростовской области 86 штрафов за один день

Известно, что молодой человек ездил на ВАЗ-2114 с затонированными стеклами. Ростовчанин неоднократно выезжал на запрещающий сигнал светофора, пренебрегал ремнем безопасности, нарушал правила остановки и стоянки, а также превышал скорость. Сумма неоплаченных штрафов превысила 350 тысяч рублей.