Полицейские выписали жителю Ростовской области 86 штрафов за один день

Posted Вчера, 08:50
Published Вчера, 08:50
Modified Вчера, 08:52
Updated Вчера, 08:52
В Кемерове привлекли к ответственности 23-летнего цыгана из Ростовской области. За три месяца жизни на Кузбассе он совершил 500 нарушений ПДД.
Известно, что молодой человек ездил на ВАЗ-2114 с затонированными стеклами. Ростовчанин неоднократно выезжал на запрещающий сигнал светофора, пренебрегал ремнем безопасности, нарушал правила остановки и стоянки, а также превышал скорость. Сумма неоплаченных штрафов превысила 350 тысяч рублей.
«Понадобилось 4 сотрудника полиции и несколько часов работы, чтобы выписать ростовчанину 86 протоколов», — заявили в ГИБДД Кузбасса. Там добавили, что материалы переданы для исполнения по месту регистрации автовладельца.
Ранее в Ростове инспекторы ГИБДД за ночь остановили 75 водителей-нарушителей.