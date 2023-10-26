Принципы российской государственности обсудили на конференции в ЮФУ

«Проект „ДНК России“ помог учёным-гуманитариям выразить в конкретных понятиях и категориях то, что прежде все осознавали интуитивно. Сегодня мы можем ответить студентам на вопрос, что такое Россия. А вот сформировать образ российской государственности будущего предстоит молодому поколению политологов», — подчеркнул Яков Асланов.