Принципы российской государственности обсудили на конференции в ЮФУ

Posted Вчера, 12:34
Published Вчера, 12:34
Modified Вчера, 12:54
Updated Вчера, 12:54
Сейчас в вузе проводится работа Южно-российского политологического конвента. К участникам обратился проректор ЮФУ по воспитательной работе и реализации молодежных программ Яков Асланов, рассказав, что это мероприятие выросло из политического марафона, ставшего уже традиционным.
«Проект „ДНК России“ помог учёным-гуманитариям выразить в конкретных понятиях и категориях то, что прежде все осознавали интуитивно. Сегодня мы можем ответить студентам на вопрос, что такое Россия. А вот сформировать образ российской государственности будущего предстоит молодому поколению политологов», — подчеркнул Яков Асланов.
Доктор политических наук Андрей Полосин рассказал, что политология как наука появилась в стране сравнительно недавно. По его словам, люди хотят узнать ответ на вопрос о том, в какое будущее мы идем.
«Сейчас программные тезисы, законы, теоремы и теории, которые способны изменить направление развития страны в политологии и социальной философии формируют специалисты моложе 30 лет, потому что они могут изобрести новую модель, а не работать в рамках существующей», — подчеркнул Андрей Полосин.
Кроме того, в рамках мероприятия провели семинар-совещание на тему новой дисциплины «Основы российской государственности». Участниками стали представители вузов из нескольких регионов, в том числе из ЛНР и ДНР, они рассказали о проблемах при реализации образовательной программы.
Вместе с этим доктор политических наук Оксана Гаман-Голутвина сообщила, что существует довольно мало политологических конференций, имеющих подобную насыщенную программу как осенний Конвент в ЮФУ. По ее словам, число представленных докладов говорит об исключительной плодотворности политической мысли на Юге страны.