«Приобщил к православию»: митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир Сабодан

Более того, имя митрополита Ростовского и Новочеркасского было в те годы настолько уважаемо, что к нему прислушивались и в органах советской власти. Еще раз напомню, что митрополит Владимир возглавлял нашу епархию с 1982 по 1992 годы. И при нем началось возрождение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Именно по инициативе владыки Владимира в 1988 году были позолочены купола кафедрального собора нашего города. Поверьте, что для советского времени это было неслыханное событие. Вот потому я и утверждаю, что к митрополиту прислушивались в нашем городе не только верующие, но и власть предержащие.