«Приобщил к православию»: митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир Сабодан

Posted Вчера, 12:03
Published Вчера, 12:03
Modified Вчера, 12:05
Updated Вчера, 12:05
Митрополит Владимир возглавлял нашу епархию с 1982 года. На время его служения в Ростове пришлись и непростые перестроечные годы. Потом митрополит Владимир стал Предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата. Именно эту церковь мы сегодня называем канонической.
Мои родители всегда относились к митрополиту с уважением, почтением и любовью. В библиотеке моего отца, заслуженного врача России, краеведа и писателя Минаса Георгиевича Багдыкова (к сожалению, ныне покойного), бережно хранится Толковая Библия с автографом митрополита Владимира. Более того, эта Библия является нашей семейной реликвией. И, конечно, особенно дорожим мы автографом митрополита Владимира, оставленным в ней:
«Дорогим Галине Николаевне и Минасу Георгиевичу в благословение, −
Пусть эта книга Священная,
Спутница вам неизменная,
Будет везде и всегда.
Пусть словеса открываются
И небеса разверзаются
Вашей душе и сердцам.
С любовью
Владимир, митрополит Ростовский и Новочеркасский.
Январь 1989 года».
Кстати, митрополит Владимир писал очень хорошие, добрые и светлые стихи. Вообще, с моей точки зрения, он был настоящим христианином, миссионером, человеком с добрым сердцем и чистой душой. Он привел в Церковь, приобщил к православию тысячи ростовчан. Это факт.
Не могу не вспомнить и то, чему свидетелем был сам.
Митрополит Владимир был очень внимательным и заботливым человеком. В те годы, когда он возглавлял Ростовскую и Новочеркасскую епархию, в дни церковных православных праздников обязательно кто-то из его помощников звонил к нам домой и поздравлял родителей. Таким образом мы узнавали, какие церковные праздники существуют. Но не только это приятно меня удивляло.
Помощники митрополита, зная о том, что наша семья армянская и мой папа, да и как все мы, были крещены в Армянской апостольской церкви (кстати, тайно, потому как время было советское), звонили нам и во время церковных праздников, которые отмечались по календарю этой церкви. Так мы узнавали и о праздниках Апостольской армянской православной церкви.
Надо сказать, что делали все это помощники митрополита Владимира ненавязчиво, деликатно и с любовью.
Митрополит Владимир был замечательным проповедником и миссионером. Как я помню проповеди митрополита, говорил он просто, но очень доходчиво и с любовью.
Мало кто знает, но именно при митрополите Владимире в Ростове и Ростовской области не только немало людей приобщились к Русской православной церкви, но еще и немало армян стали священниками Русской православной церкви. Некоторых из них я знал лично.
Конечно, роль личности в истории велика. А личность митрополита Владимира на многих тогда в нашем городе оказала большое влияние.
Например, мой отец настолько уважал митрополита Владимира (Сабодана), что одну из своих краеведческих книг «Лики прошлого» посвятил ему. Потому что беседы с этим неординарным человеком произвели на моего папу неизгладимое впечатление.
Более того, имя митрополита Ростовского и Новочеркасского было в те годы настолько уважаемо, что к нему прислушивались и в органах советской власти. Еще раз напомню, что митрополит Владимир возглавлял нашу епархию с 1982 по 1992 годы. И при нем началось возрождение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Именно по инициативе владыки Владимира в 1988 году были позолочены купола кафедрального собора нашего города. Поверьте, что для советского времени это было неслыханное событие. Вот потому я и утверждаю, что к митрополиту прислушивались в нашем городе не только верующие, но и власть предержащие.
Кстати, еще один интересный факт в судьбе митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира. В 1990 году он был кандидатом на Московский патриарший престол. Дело в том, что на Поместном Соборе он являлся одним из трех кандидатов на патриарший престол и по количеству голосов занял второе место.
Митрополит Владимир всегда выступал за тесные братские и дружеские связи между русским и украинским народами. И в 1992 году стал Предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата. Позднее ему был присвоен титул «Блаженнейший».
Я думаю, что не случайно митрополит Владимир стал Предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата. Ведь он сам, в миру Виктор Маркиянович Сабодан, родился в 1935 году в селе Марковцы Хмельницкой области (Украина) в крестьянской семье. И свою родину он очень любил.
Как-то в библиотеке своего отца я нашел заметку о митрополите Владимире, которая была бережно спрятана в Библию. Эта заметка была опубликована в декабре 1988 года в газете «Известия». Называлась она «Ибо что сеется, то и будет пожато».
Митрополит Владимир в тот период времени возглавлял не только Ростовскую и Новочеркасскую епархию, но был также постоянным членом Священного Синода Русской православной церкви, патриаршим экзархом Западной Европы, членом президиума правления советского фонда здоровья и милосердия.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир рассказал корреспонденту «Известий», что Русская православная церковь перечислила в фонд помощи пострадавшим от страшного землетрясения в Армении, которое случилось 7 декабря 1988 года, один миллион рублей. Для советского времени это были большие деньги! Кроме того, епархии Русской православной церкви, их приходы, епископы, священнослужители и миряне впоследствии перечислили на помощь пострадавшим свыше трех миллионов рублей. Всю эту помощь организовывал митрополит Владимир. В заметке он также поздравил всех читателей «Известий» с наступающим 1989 годом:
— Для каждого человека встреча Нового года выходит из обычного ряда будней. Это время подведения итогов, осмысление прошлого и раздумья о будущем. Для верующего человека − это еще и молитва благодарения за милость Божию, явленную в уходящем году, и прошение у Бога благословения в наступающем Новолетии. Это повод к духовно-нравственному обновлению. Ведь не зря мы, поздравляя друг друга, говорим: «С Новым годом! С новым счастьем!» Если прошедшее невозвратно, то настоящее в полной нашей власти. Вот о чем мы должны думать, вступая в Новый, 1989 год, чтобы своими делами и помыслами благотворно воздействовать на будущее, ибо что сеется, то и будет пожато».
Жизнь митрополита Владимира тесно переплелась с нашим городом и Ростовской областью. Он очень многое сделал и для нашего многонационального края, и для возрождения православия на Дону.
Митрополит Владимир ушел из этой земной жизни 5 июля 2014 года. Думаю, что не случайно смерть митрополита совпала с теми трагическими событиями, которые происходят сейчас на Украине. К сожалению, вместе с владыкой Владимиром ушла и та Украина, которую он знал и любил.
Но не хочется сейчас говорить об этом. А хочется сказать спасибо блаженнейшему за все то доброе и светлое, что он сделал для людей и для нашей Ростовской области.
Георгий Багдыков