Пять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове

Posted Вчера, 09:52
Published Вчера, 09:52
Modified Вчера, 09:54
Updated Вчера, 09:54
Вечером 25 октября серьезное ДТП произошло в Ростове на Нансена, рядом с домом №156. Там водитель Hummer H2 влетел в ехавшую впереди Skoda. Ее от удара откинуло на ехавший во встречном направлении Kia. И уже Kia по инерции также влетела в попутно ехавшую Lada.
В результате аварии травмы получили все водители, кроме водителя Lada. Также пострадал пассажир Kia. Все они госпитализированы.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Ранее в Ростовской области в аварии с микроавтобусом пострадали три человека.