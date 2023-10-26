Пять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове

Вечером 25 октября серьезное ДТП произошло в Ростове на Нансена, рядом с домом №156. Там водитель Hummer H2 влетел в ехавшую впереди Skoda. Ее от удара откинуло на ехавший во встречном направлении Kia. И уже Kia по инерции также влетела в попутно ехавшую Lada.