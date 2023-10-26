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Posted Вчера, 09:52

Published Вчера, 09:52

Modified Вчера, 09:54

Updated Вчера, 09:54

Пять человек госпитализированы после массового ДТП в Ростове

Пять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове

26 октября 2023, 09:52
Фото: ГИБДД по РО
Пять человек госпитализированы после массового ДТП в Ростове
Массовое ДТП произошло в Ростове на Нансена минувшим вечером, рассказали в ГИБДД.

Вечером 25 октября серьезное ДТП произошло в Ростове на Нансена, рядом с домом №156. Там водитель Hummer H2 влетел в ехавшую впереди Skoda. Ее от удара откинуло на ехавший во встречном направлении Kia. И уже Kia по инерции также влетела в попутно ехавшую Lada.

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В результате аварии травмы получили все водители, кроме водителя Lada. Также пострадал пассажир Kia. Все они госпитализированы.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее в Ростовской области в аварии с микроавтобусом пострадали три человека.

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