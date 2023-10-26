РЭО: В 2023 году заключили 21 концессионное соглашение по проектам в сфере ТКО

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, РЭО постоянно подводит промежуточные итоги реформы сферы обращения с ТКО. В 2022–2023 годах в процессе реализации инвестиционных проектов в регионах России ГЧП было включено в процессы модернизации инфраструктуры отрасли. На октябрь текущего года было подписано 21 концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО, а совокупный объем инвестиций составил 55,07 млрд рублей. Мощность этих объектов будет достигать: по обработке — 3,48 млн тонн в год, по утилизации — 1,01 млн тонн в год, по захоронению — 1,52 млн тонн в год. Благодаря новым объектам регионы получат возможность достичь уровня показателей, предусмотренных нацпроектом «Экология», способствуя построению экономики замкнутого цикла в стране. Об этом информирует gorod55.ru.