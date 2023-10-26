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Posted Вчера, 16:30

Published Вчера, 16:30

Modified Вчера, 16:30

Updated Вчера, 16:30

РЭО: В 2023 году заключили 21 концессионное соглашение по проектам в сфере ТКО

РЭО: В 2023 году заключили 21 концессионное соглашение по проектам в сфере ТКО

26 октября 2023, 16:30
Фото: piqsels.com
В Российской Федерации в текущем году было подписано 21 концессионное соглашение по инвестпроектам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Согласно информации Российского экологического оператора (РЭО), реализация проектов осуществляется с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, РЭО постоянно подводит промежуточные итоги реформы сферы обращения с ТКО. В 2022–2023 годах в процессе реализации инвестиционных проектов в регионах России ГЧП было включено в процессы модернизации инфраструктуры отрасли. На октябрь текущего года было подписано 21 концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО, а совокупный объем инвестиций составил 55,07 млрд рублей. Мощность этих объектов будет достигать: по обработке — 3,48 млн тонн в год, по утилизации — 1,01 млн тонн в год, по захоронению — 1,52 млн тонн в год. Благодаря новым объектам регионы получат возможность достичь уровня показателей, предусмотренных нацпроектом «Экология», способствуя построению экономики замкнутого цикла в стране. Об этом информирует gorod55.ru.

Реализация проектов осуществляется в 17 регионах Российской Федерации, среди которых Пермский край, Приморье и Забайкалье, а также Нижегородская, Омская, Иркутская, Томская, Челябинская, Курганская, Рязанская, Курская, Калужская и Липецкая области, Чукотский АО, республики Кабардино-Балкария, Бурятия и Башкортостан.

Для реализации концессионных проектов государством выделяется субсидия на купонный доход по облигациям РЭО, благодаря чему инвесторам предоставляется кредитный заем на льготных условиях, причем 90% от ключевой ставки компенсируется государством.

Глава РЭО пояснил, что в результате сумма на финансовом рынке предоставляется по рыночной ставке, а инвесторы получают ее по субсидированной ставке, составляющей 5%.

Субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью могут воспользоваться дополнительной мерой поддержки — субсидией из федерального бюджета, предоставляемой с целью обеспечения обязательств регионов РФ по выплате капитальных грантов в соответствии с концессионными соглашениями. При помощи субсидии можно покрыть до 95% от стоимости объектов без учета НДС.

Формирование региональной инфраструктуры способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в России.

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