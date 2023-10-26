РЭО: В 2023 году заключили 21 концессионное соглашение по проектам в сфере ТКО

Posted Вчера, 16:30
Published Вчера, 16:30
Modified Вчера, 16:30
Updated Вчера, 16:30
Согласно информации Российского экологического оператора (РЭО), реализация проектов осуществляется с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, РЭО постоянно подводит промежуточные итоги реформы сферы обращения с ТКО. В 2022–2023 годах в процессе реализации инвестиционных проектов в регионах России ГЧП было включено в процессы модернизации инфраструктуры отрасли. На октябрь текущего года было подписано 21 концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО, а совокупный объем инвестиций составил 55,07 млрд рублей. Мощность этих объектов будет достигать: по обработке — 3,48 млн тонн в год, по утилизации — 1,01 млн тонн в год, по захоронению — 1,52 млн тонн в год. Благодаря новым объектам регионы получат возможность достичь уровня показателей, предусмотренных нацпроектом «Экология», способствуя построению экономики замкнутого цикла в стране. Об этом информирует gorod55.ru.
Реализация проектов осуществляется в 17 регионах Российской Федерации, среди которых Пермский край, Приморье и Забайкалье, а также Нижегородская, Омская, Иркутская, Томская, Челябинская, Курганская, Рязанская, Курская, Калужская и Липецкая области, Чукотский АО, республики Кабардино-Балкария, Бурятия и Башкортостан.
Для реализации концессионных проектов государством выделяется субсидия на купонный доход по облигациям РЭО, благодаря чему инвесторам предоставляется кредитный заем на льготных условиях, причем 90% от ключевой ставки компенсируется государством.
Глава РЭО пояснил, что в результате сумма на финансовом рынке предоставляется по рыночной ставке, а инвесторы получают ее по субсидированной ставке, составляющей 5%.
Субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью могут воспользоваться дополнительной мерой поддержки — субсидией из федерального бюджета, предоставляемой с целью обеспечения обязательств регионов РФ по выплате капитальных грантов в соответствии с концессионными соглашениями. При помощи субсидии можно покрыть до 95% от стоимости объектов без учета НДС.
Формирование региональной инфраструктуры способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в России.