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Posted Вчера, 18:12

Published Вчера, 18:12

Modified Вчера, 18:14

Updated Вчера, 18:14

Ростовчан предупредили о подтоплениях улиц 27–28 октября

Ростовчан предупредили о подтоплениях улиц 27–28 октября

26 октября 2023, 18:12
Фото: Midjourney
Ростовчан предупредили о подтоплениях улиц 27–28 октября

В Ростове ожидается подтопление улиц из-за ливней с 27 октября

В Ростове объявили штормовое предупреждение с 27 по 29 октября, об этом сообщили в пресс-службе городского УГОЧС.

Управление получило штормовое предупреждение из Северо-Кавказского УГМС. Согласно прогнозу синоптиков, с 27 октября в течение двух суток Ростов-на-Дону будет заливать дождями, также ожидаются грозы и усиление ветра до 24 метров в секунду. Хотя 29 октября осадки прекратятся, порывистый ветер продолжит дуть в течение дня со скоростью до 18 метров в секунду.

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Из-за усиления ветра ожидается ветровой нагон воды в устье Дона и Таганрогском заливе, уровень воды достигнет неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за ветра возможно падение деревьев, обрывы линий электроснабжения и другие ЧС.

Во время дождей ростовчан попросили не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а также не переходить участки улиц с сильным течением потока воды.

«В экстренных ситуациях звоните по номеру „112“», — напомнили жителям в управлении.

Ранее океанолог предсказал наводнения в Таганроге.

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