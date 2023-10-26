Ростовчан предупредили о подтоплениях улиц 27–28 октября

Posted Вчера, 18:12
Published Вчера, 18:12
Modified Вчера, 18:14
Updated Вчера, 18:14
Управление получило штормовое предупреждение из Северо-Кавказского УГМС. Согласно прогнозу синоптиков, с 27 октября в течение двух суток Ростов-на-Дону будет заливать дождями, также ожидаются грозы и усиление ветра до 24 метров в секунду. Хотя 29 октября осадки прекратятся, порывистый ветер продолжит дуть в течение дня со скоростью до 18 метров в секунду.
Из-за усиления ветра ожидается ветровой нагон воды в устье Дона и Таганрогском заливе, уровень воды достигнет неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за ветра возможно падение деревьев, обрывы линий электроснабжения и другие ЧС.
Во время дождей ростовчан попросили не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а также не переходить участки улиц с сильным течением потока воды.
«В экстренных ситуациях звоните по номеру „112“», — напомнили жителям в управлении.
Ранее океанолог предсказал наводнения в Таганроге.