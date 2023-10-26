Ростовчан предупредили о подтоплениях улиц 27–28 октября

Управление получило штормовое предупреждение из Северо-Кавказского УГМС. Согласно прогнозу синоптиков, с 27 октября в течение двух суток Ростов-на-Дону будет заливать дождями, также ожидаются грозы и усиление ветра до 24 метров в секунду. Хотя 29 октября осадки прекратятся, порывистый ветер продолжит дуть в течение дня со скоростью до 18 метров в секунду.