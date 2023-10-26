Ростовский суд приговорил шахтинца в шести годам тюрьмы за убийство знакомой ножом

Следствие и суд установили, что в январе 2023 года подозреваемый находился в квартире на улице Татаркина в Шахтах. Мужчина находился под действием алкоголя, когда между ним и его 64-летней знакомой вспыхнула ссора. В итоге подозреваемый ранил женщину в плечо кухонным ножом и повредил ей артерию, что вызвало сильное кровотечение, ставшее причиной гибели женщины на месте преступления.