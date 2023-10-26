Ростовский суд приговорил шахтинца в шести годам тюрьмы за убийство знакомой ножом

Posted Вчера, 13:42
Published Вчера, 13:42
Modified Вчера, 13:44
Updated Вчера, 13:44
Следствие и суд установили, что в январе 2023 года подозреваемый находился в квартире на улице Татаркина в Шахтах. Мужчина находился под действием алкоголя, когда между ним и его 64-летней знакомой вспыхнула ссора. В итоге подозреваемый ранил женщину в плечо кухонным ножом и повредил ей артерию, что вызвало сильное кровотечение, ставшее причиной гибели женщины на месте преступления.
В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и был заключен под стражу.
В настоящий момент суд вынес решение, что дончанин отправится в колонию строгого режима на шесть лет. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Ростовской области пьяная бабушка угрожала внучке расправой за желание пойти гулять.