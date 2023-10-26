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Posted Вчера, 13:42

Published Вчера, 13:42

Modified Вчера, 13:44

Updated Вчера, 13:44

Ростовский суд приговорил шахтинца в шести годам тюрьмы за убийство знакомой ножом

Ростовский суд приговорил шахтинца в шести годам тюрьмы за убийство знакомой ножом

26 октября 2023, 13:42
Фото: 1MI
Ростовский суд приговорил шахтинца в шести годам тюрьмы за убийство знакомой ножом

В Ростовской области осудили дончанина, убившего знакомую в ходе застолья

В Ростовской области местного жителя приговорили в шести годами колонии из-за убийства знакомой кухонным ножом, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Следствие и суд установили, что в январе 2023 года подозреваемый находился в квартире на улице Татаркина в Шахтах. Мужчина находился под действием алкоголя, когда между ним и его 64-летней знакомой вспыхнула ссора. В итоге подозреваемый ранил женщину в плечо кухонным ножом и повредил ей артерию, что вызвало сильное кровотечение, ставшее причиной гибели женщины на месте преступления.

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В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и был заключен под стражу.

В настоящий момент суд вынес решение, что дончанин отправится в колонию строгого режима на шесть лет. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области пьяная бабушка угрожала внучке расправой за желание пойти гулять.

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