Рядом с цирком в Ростове хотят возвести очередную высотку

Posted Вчера, 10:41
Published Вчера, 10:41
Modified Вчера, 10:43
Updated Вчера, 10:43
В Ростове продают еще один участок в центре города под строительство многоэтажки. На этот раз земля выставлена на продажу на Пушкинской улице, практически напротив штаба ЮВО.
Площадь участка составляет всего десять соток. Купить его предлагают за 85 миллионов рублей.
Среди плюсов участка продавец называет хорошее местоположение в исторической части города. Земля действительно находится рядом с Буденновским, недалеко от цирка, торгового центра «Астор». В непосредственной близости расположены и популярные ростовские рестораны и кафе.