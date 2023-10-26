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Posted Вчера, 10:41

Published Вчера, 10:41

Modified Вчера, 10:43

Updated Вчера, 10:43

Популярное место: еще одну новостройку хотят построить рядом с ростовским цирком

Рядом с цирком в Ростове хотят возвести очередную высотку

26 октября 2023, 10:41
Фото: rostovgazeta.ru
Популярное место: еще одну новостройку хотят построить рядом с ростовским цирком
Очередная многоэтажка может появиться в Ростове на Пушкинской, недалеко от цирка, сообщение о продаже соответствующего участка появилось на сайте бесплатных объявлений.

В Ростове продают еще один участок в центре города под строительство многоэтажки. На этот раз земля выставлена на продажу на Пушкинской улице, практически напротив штаба ЮВО.

Площадь участка составляет всего десять соток. Купить его предлагают за 85 миллионов рублей.

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Среди плюсов участка продавец называет хорошее местоположение в исторической части города. Земля действительно находится рядом с Буденновским, недалеко от цирка, торгового центра «Астор». В непосредственной близости расположены и популярные ростовские рестораны и кафе.

Среди плюсов участка продавец называет хорошее местоположение в исторической части города. Среди плюсов участка продавец называет хорошее местоположение в исторической части города.
Среди плюсов участка продавец называет хорошее местоположение в исторической части города.
Фото: Онлайн сервис объявлений

В этом районе в скором времени, вероятно, начнется активная застройка многоэтажками. Участок под них продают поблизости на Красноармейской и Тельмана.

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