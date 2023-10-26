Шеф-повар составил топ-5 популярных блюд в ресторанах Ростова

«Сейчас это уже не подзаборный дешевый студенческий перекус. Шаурму готовят как в заведениях, специализирующихся только на ней, где разрабатывают десятки авторских вариаций, так и в дорогих ресторанах с неклассическим наполнением из морепродуктов или дичи», — рассказывает шеф-повар.