Шеф-повар составил топ-5 популярных блюд в ресторанах Ростова

Posted Вчера, 15:45
Published Вчера, 15:45
Modified Вчера, 15:49
Updated Вчера, 15:49
Лидером вкусов, по мнению Леонида Макарова, является шаурма.
«Сейчас это уже не подзаборный дешевый студенческий перекус. Шаурму готовят как в заведениях, специализирующихся только на ней, где разрабатывают десятки авторских вариаций, так и в дорогих ресторанах с неклассическим наполнением из морепродуктов или дичи», — рассказывает шеф-повар.
Также популярны среди дончан запеченные свиные ребрышки и сазан.
«Уже несколько лет я наблюдаю у нас „бум“ грузинской кухни. Так что смело можно внести список самых популярных блюд пури в его классическом исполнении — лодочке», — добавляет эксперт.
Леонид Макаров добавляет, что среди ресторанных десертов, популярность набирают японские моти.
«Мороженое есть в качестве десерта почти везде, но оно людям надоело. Сейчас даже многие неазиатские заведения вносят в меню моти — шарики из рисового теста с начинкой из творожного сыра. Часто в моти добавляют кусочки фруктов, джемы, орехи», — поясняет шеф-повар.
Ранее RostovGazeta писала о том, какой ингредиент шаурмы самый опасный.