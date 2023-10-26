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Posted Вчера, 15:45

Published Вчера, 15:45

Modified Вчера, 15:49

Updated Вчера, 15:49

Повар составил топ-5 популярных блюд в ресторанах Ростова

Шеф-повар составил топ-5 популярных блюд в ресторанах Ростова

26 октября 2023, 15:45
Фото: 1MI
Повар составил топ-5 популярных блюд в ресторанах Ростова

Шеф-повар ресторана Макаров назвал пять самых популярных блюд у ростовчан

Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров рассказал корреспонденту RostovGazeta, что ростовчане чаще всего заказывают в заведениях общепита.

Лидером вкусов, по мнению Леонида Макарова, является шаурма.

«Сейчас это уже не подзаборный дешевый студенческий перекус. Шаурму готовят как в заведениях, специализирующихся только на ней, где разрабатывают десятки авторских вариаций, так и в дорогих ресторанах с неклассическим наполнением из морепродуктов или дичи», — рассказывает шеф-повар.

Также популярны среди дончан запеченные свиные ребрышки и сазан.

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«Уже несколько лет я наблюдаю у нас „бум“ грузинской кухни. Так что смело можно внести список самых популярных блюд пури в его классическом исполнении — лодочке», — добавляет эксперт.

Леонид Макаров добавляет, что среди ресторанных десертов, популярность набирают японские моти.

«Мороженое есть в качестве десерта почти везде, но оно людям надоело. Сейчас даже многие неазиатские заведения вносят в меню моти — шарики из рисового теста с начинкой из творожного сыра. Часто в моти добавляют кусочки фруктов, джемы, орехи», — поясняет шеф-повар.

Ранее RostovGazeta писала о том, какой ингредиент шаурмы самый опасный.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рестораны#Ресторан#Еда#RostovGazeta
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