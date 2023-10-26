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Posted Вчера, 05:45

Published Вчера, 05:45

Modified Вчера, 05:47

Updated Вчера, 05:47

Власти рассказали, что построят на территории бывших аксайских рынков

Стало известно, что построят на территории бывших аксайских рынков

26 октября 2023, 05:45
Фото: Midjourney

Власти рассказали, что построят на территории бывших аксайских рынков

В Ростовской области земли, где ранее находились аксайские рынки, хотят отдать под комплексное развитие территорий, прозвучало на заседании в правительстве региона.

Глава Минстроя региона Юрий Сильвестров рассказал, что уже есть концепция для использования этих территорий. Общая площадь достигает 116 гектаров, это два участка.

На этих участках хотят создать единую концепцию северного въезда в Ростов, чтобы это вызывало интерес со стороны туристов. Соответствующие материалы по проекту были переданы в профильные министерства, которые в дальнейшем высказали свои замечания.

«До конца года планируем подготовить материалы, чтобы принять решение о комплексном развитии этих территорий. На одном из участков предстоит сделать общественно деловую зону», — уточнил министр.

На месте закрытых рынков под Ростовом построят экспоцентр
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Отмечается, что планируется строительство экспоцентра.

Напомним, что аксайские рынки закрыли в апреле 2021 года, когда на них ворвались силовики. После этого торговые точки перестали работать, это решение в дальнейшем подтвердил суд.

Ранее власти рассказали, какие дороги свяжут «Новый Ростов» со старым.

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