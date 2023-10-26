Стоит ждать стихии: мокрый снег выпадет в Ростовской области в конце октября

На севере Ростовской области сегодня ожидается выпадение мокрого снега. Речь идет о Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах. В других муниципалитетах региона пройдут дожди. Также в МЧС предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду.