Стоит ждать стихии: мокрый снег выпадет в Ростовской области в конце октября

Posted Вчера, 07:33
Published Вчера, 07:33
Modified Вчера, 07:36
Updated Вчера, 07:36
На севере Ростовской области сегодня ожидается выпадение мокрого снега. Речь идет о Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах. В других муниципалитетах региона пройдут дожди. Также в МЧС предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду.
Спасатели попросили местных жителей подготовиться к стихии. Из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП, падение аварийных деревьев и дорожных знаков. Также автомобилистам рекомендуется быть более осторожными на дорогах в период осадков.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября.