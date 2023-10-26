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Posted Вчера, 07:33

Published Вчера, 07:33

Modified Вчера, 07:36

Updated Вчера, 07:36

Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 26 октября

Стоит ждать стихии: мокрый снег выпадет в Ростовской области в конце октября

26 октября 2023, 07:33
Фото: pxhere.com
Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 26 октября

Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 26 октября

В северных районах Ростовской области ожидается мокрый снег, предупредили в МЧС.

На севере Ростовской области сегодня ожидается выпадение мокрого снега. Речь идет о Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах. В других муниципалитетах региона пройдут дожди. Также в МЧС предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду.

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Спасатели попросили местных жителей подготовиться к стихии. Из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП, падение аварийных деревьев и дорожных знаков. Также автомобилистам рекомендуется быть более осторожными на дорогах в период осадков.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области смогут стать свидетелями кровавого полнолуния 28 октября.

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