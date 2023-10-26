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Posted Вчера, 12:05

Published Вчера, 12:05

Modified Вчера, 12:07

Updated Вчера, 12:07

Суд рассмотрит дело о ростовской системе против дронов, которая не защищает от них

Суд рассмотрит дело о ростовской системе против дронов, которая от них не защищает

26 октября 2023, 12:05
Фото: 35th Rear Admiral Mykhailo Ostrohradskyi Marine Brigade/cc by 4.0
Суд рассмотрит дело о ростовской системе против дронов, которая не защищает от них

Дело о махинациях при закупке ростовской системы против дронов передали в суд

В суд передали уголовное дело в отношении экс-главы отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова за закупку в Ростове системы против дронов, которая оказалась не эффективной, сообщает ТАСС.

По информации издания, «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» заключил контракт с Росгвардией на сумму 395 миллионов рублей. Он предусматривал поставку комплексов по борьбе с БПЛА, которые могли быть использованы, в том числе, для защиты Крымского моста.

«Позже выяснилось, что тактико-технические характеристики не позволяли успешно бороться с беспилотниками. Однако Волков принял на вооружение это оборудование», — пишет издание.

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Отмечается, что ему вменяют превышение полномочий, максимальное наказание по делу составляет 10 лет колонии. Сам он вину не признает.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА.

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