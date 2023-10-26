Суд рассмотрит дело о ростовской системе против дронов, которая от них не защищает

Posted Вчера, 12:05
Published Вчера, 12:05
Modified Вчера, 12:07
Updated Вчера, 12:07
По информации издания, «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» заключил контракт с Росгвардией на сумму 395 миллионов рублей. Он предусматривал поставку комплексов по борьбе с БПЛА, которые могли быть использованы, в том числе, для защиты Крымского моста.
«Позже выяснилось, что тактико-технические характеристики не позволяли успешно бороться с беспилотниками. Однако Волков принял на вооружение это оборудование», — пишет издание.
Отмечается, что ему вменяют превышение полномочий, максимальное наказание по делу составляет 10 лет колонии. Сам он вину не признает.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА.