Суд рассмотрит дело о ростовской системе против дронов, которая от них не защищает

По информации издания, «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» заключил контракт с Росгвардией на сумму 395 миллионов рублей. Он предусматривал поставку комплексов по борьбе с БПЛА, которые могли быть использованы, в том числе, для защиты Крымского моста.