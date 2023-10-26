Суеверия или реальность? Ясновидящая рассказывает о действии примет

Возвращаться за забытой вещью также считается плохой приметой. При возвращении домой нужно скорчить рожицу или показать фигу в зеркало, чтобы избежать неприятностей. Если вы увидели паука, который ползет вниз по стене, это предвещает неприятности, а если он ползет вверх — это к удаче. Закрывание рта при зевании — не просто хорошее манерное правило. Наши предки использовали это, чтобы отгородиться от негативного воздействия. Каждый выбирает, верить ли в эти приметы или нет, но опыту наших предков стоит относиться с уважением, заключила Алиева.