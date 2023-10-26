Суеверия или реальность? Ясновидящая рассказывает о действии примет

Posted Вчера, 11:13
Published Вчера, 11:13
Modified Вчера, 11:15
Updated Вчера, 11:15
Люди давно изучают мир вокруг нас. Мы унаследовали от предков огромный опыт в виде различных традиций и примет. Некоторые люди могут смеяться над этими суевериями, но рано или поздно даже скептики убеждаются, что перед черной полосой всегда был какой-то знак.
Ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о различных приметах, которые предупреждают о неудачах. Она уверена, что таких примет множество, и все они являются предостережением свыше.
Одна из самых известных примет — это черный кот, перебегающий дорогу. Эта примета действительно работает и предупреждает о неудачах. Но есть способ защититься от негативного воздействия черных кошек — нужно пройти по этому участку дороги задом и при этом держаться за пуговицу. То же самое можно сделать, если вам «перешли дорогу» с пустым ведром — это тоже считается плохой приметой, рассказала Алиева в интервью.
Она также упомянула, что если надеть вещь наизнанку, то стоит ожидать конфликтов и возможных драк. Посыпание солью предвещает ссору, но эту примету можно нейтрализовать, если насыпать соль на сахар или положить туда конфету и подождать несколько минут.
Также Алиева убеждена, что хлеб не следует выбрасывать. Он всегда был символом любви и уважения. Если вы случайно уронили кусочек хлеба, его нужно бережно поднять и отдать птицам. Разбитое зеркало предвещает неприятности, конфликты и ссоры. Если зеркало разбилось, его необходимо положить в черный мешок и выбросить, не смотря на осколки.
Алиева также советует отложить поездку, если лопнуло колесо, чтобы избежать проблем на дороге. Ворона, каркающая около вашего окна, предупреждает о возможных неприятностях. Ее можно либо прогнать, либо прочесть молитву.
«Если собака внезапно пронзительно завыла, будто плачет, это означает смерть. В старину к покойнику кладут топор, чтобы отсечь смерть и предотвратить ее приход», — рассказала ясновидящая.
Возвращаться за забытой вещью также считается плохой приметой. При возвращении домой нужно скорчить рожицу или показать фигу в зеркало, чтобы избежать неприятностей. Если вы увидели паука, который ползет вниз по стене, это предвещает неприятности, а если он ползет вверх — это к удаче. Закрывание рта при зевании — не просто хорошее манерное правило. Наши предки использовали это, чтобы отгородиться от негативного воздействия. Каждый выбирает, верить ли в эти приметы или нет, но опыту наших предков стоит относиться с уважением, заключила Алиева.