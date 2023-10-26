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Posted Вчера, 07:42

Published Вчера, 07:42

Modified Вчера, 07:44

Updated Вчера, 07:44

Труп обнаружили в реке в Ростовской области

Труп обнаружили в реке в Ростовской области

26 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Труп обнаружили в реке в Ростовской области

Труп мужчины достали из реки Северский Донец в Ростовской области

В Ростовской области в реке Северский Донец обнаружили тело человека, сообщили в региональном УМЧС.

Труп мужчины нашли в акватории реки Северский Донец на территории хутора Нижнежуравский. Его достали на берег, сейчас проводятся следственные действия.

Есть ли на теле признаки насильственной смерти, в сообщении не раскрывается. Также пока нет информации о личности погибшего.

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Ранее мертвым нашли сапбордиста, которого несколько дней искали после шторма в Таганрогском заливе. Он решил проплыть на доске несколько километров и пропал, после чего и начался его розыск. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого труп пенсионера всплыл на набережной в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шторм#Таганрогский залив#Пенсионер#Розыск#Ростов#Набережная#УМЧС#Труп#Насильственная смерть
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