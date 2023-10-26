Труп обнаружили в реке в Ростовской области

Posted Вчера, 07:42
Published Вчера, 07:42
Modified Вчера, 07:44
Updated Вчера, 07:44
Труп мужчины нашли в акватории реки Северский Донец на территории хутора Нижнежуравский. Его достали на берег, сейчас проводятся следственные действия.
Есть ли на теле признаки насильственной смерти, в сообщении не раскрывается. Также пока нет информации о личности погибшего.
Ранее мертвым нашли сапбордиста, которого несколько дней искали после шторма в Таганрогском заливе. Он решил проплыть на доске несколько километров и пропал, после чего и начался его розыск. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого труп пенсионера всплыл на набережной в Ростове.