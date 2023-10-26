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Posted Вчера, 12:41

Published Вчера, 12:41

Modified Вчера, 12:43

Updated Вчера, 12:43

Учителей в Ростовской области хотят перевести на работу с планшетами с российской ОС

Тысячи учителей в Ростовской области получат новые планшеты

26 октября 2023, 12:41
Фото: 1MI
Учителей в Ростовской области хотят перевести на работу с планшетами с российской ОС

Врачам и учителям на Дону выдадут планшеты на российской операционной системе

В России, в том числе Ростовской области, врачи и учителя получат миллион планшетов с российской операционной системой, сообщает РИА «Новости».

Издание со ссылкой на слова главы Минцифры Максута Шадаева пишет, что в дальнейшем проект должен тиражироваться. Он добавил, что сейчас рассматриваются источники финансирования.

«Рассматриваем пилотные образцы планшетов, оцениваем, как на них будет работать российская ОС. Я думаю, что в следующем году какой-то пилот мы сделаем», — заявил министр.

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Он добавил, что гарантированный госзаказ поможет с развитием планшетов.

Ранее эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфонов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Учителя#Школы#Финансирование#Связь
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