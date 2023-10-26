Тысячи учителей в Ростовской области получат новые планшеты

Posted Вчера, 12:41
Published Вчера, 12:41
Modified Вчера, 12:43
Updated Вчера, 12:43
Издание со ссылкой на слова главы Минцифры Максута Шадаева пишет, что в дальнейшем проект должен тиражироваться. Он добавил, что сейчас рассматриваются источники финансирования.
«Рассматриваем пилотные образцы планшетов, оцениваем, как на них будет работать российская ОС. Я думаю, что в следующем году какой-то пилот мы сделаем», — заявил министр.
Он добавил, что гарантированный госзаказ поможет с развитием планшетов.
Ранее эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфонов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.