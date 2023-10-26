Учеников нескольких школ Азова выгнали на улицу

Posted Вчера, 08:43
Published Вчера, 08:43
Modified Вчера, 08:44
Updated Вчера, 08:44
Горожане сообщили, что на улицу вывели всех учеников и сотрудников школ №1, 3, 11. Что стало причиной пока не раскрывается.
В комментариях пользователи пытаются выяснить, каких еще учреждений это коснулось. Но пока никакой официальной информации не поступало, она уточняется.
Добавим, что об эвакуации в школах и других зданиях горожане сообщали и в среду, 25 октября. Тогда это коснулось и учреждений в Аксае.
В МВД рассказали, что получили сообщения о «якобы существующей опасности» в образовательных организациях. После этого провели проверку, опасных предметов найдено не было.