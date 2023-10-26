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Posted Вчера, 08:43

Published Вчера, 08:43

Modified Вчера, 08:44

Updated Вчера, 08:44

Учеников нескольких школ Азова выгнали на улицу

Учеников нескольких школ Азова выгнали на улицу

26 октября 2023, 08:43
Фото: 33.mchs.gov.ru
Учеников нескольких школ Азова выгнали на улицу

В Азове снова началась эвакуация школ утром 26 октября

В Азове утром в четверг, 26 октября, началась эвакуация в образовательных учреждениях, сообщили местные жители в соцсетях.

Горожане сообщили, что на улицу вывели всех учеников и сотрудников школ №1, 3, 11. Что стало причиной пока не раскрывается.

В комментариях пользователи пытаются выяснить, каких еще учреждений это коснулось. Но пока никакой официальной информации не поступало, она уточняется.

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Добавим, что об эвакуации в школах и других зданиях горожане сообщали и в среду, 25 октября. Тогда это коснулось и учреждений в Аксае.

В МВД рассказали, что получили сообщения о «якобы существующей опасности» в образовательных организациях. После этого провели проверку, опасных предметов найдено не было.

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