В «Аэрофлоте» прокомментировали ситуацию с семьей стендап-комика Ильи Соболева

Posted Вчера, 08:21
Published Вчера, 08:21
Modified Вчера, 08:21
Updated Вчера, 08:21
Как передает mkset.ru, представители перевозчика рассказали, что семья Соболева приобрела билеты на Мальдивы в экономклассе. При бронировании младенец был привязан к месту отца, о чем было указано в посадочном талоне.
Однако супруга артиста оформила отдельно на себя бизнес-класс, но не попросила прикрепить ребенка к бронированию матери. И в салоне самолета семья потребовала перевести ребенка в бизнес-класс — к матери.
Как заверили в «Аэрофлоте», все это время сотрудники авиакомпании общались с семьей артиста исключительно вежливо.
Сам же комик позже заявил, что ситуация с авиакомпанией урегулирована, а произошло все из-за некорректного бронирования. Напоследок он пожелал «всем мира».