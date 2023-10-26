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Posted Вчера, 08:21

Published Вчера, 08:21

Modified Вчера, 08:21

Updated Вчера, 08:21

В «Аэрофлоте» прокомментировали ситуацию с семьей стендап-комика Ильи Соболева

В «Аэрофлоте» прокомментировали ситуацию с семьей стендап-комика Ильи Соболева

26 октября 2023, 08:21
Фото: ПАО "Аэрофлот"
В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о конфликтной ситуации с семьей стендап-комика Ильи Соболева.

Как передает mkset.ru, представители перевозчика рассказали, что семья Соболева приобрела билеты на Мальдивы в экономклассе. При бронировании младенец был привязан к месту отца, о чем было указано в посадочном талоне.

Однако супруга артиста оформила отдельно на себя бизнес-класс, но не попросила прикрепить ребенка к бронированию матери. И в салоне самолета семья потребовала перевести ребенка в бизнес-класс — к матери.

Как заверили в «Аэрофлоте», все это время сотрудники авиакомпании общались с семьей артиста исключительно вежливо.

Сам же комик позже заявил, что ситуация с авиакомпанией урегулирована, а произошло все из-за некорректного бронирования. Напоследок он пожелал «всем мира».

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