В автобусах в Ростове поснимали сиденья

Пассажиры в таких автобусах могут сесть только на колесные арки. Перевозчики заявляют, что таким образом пытаются решить проблему недовыпуска автобусов. Выпустить на линию хотя бы такой транспорт их якобы попросили сами пассажиры. Однако уточняется, что в час-пик даже такие автобусы без сидений забиты под завязку.