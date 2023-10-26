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Posted Вчера, 08:36

Published Вчера, 08:36

Modified Вчера, 08:38

Updated Вчера, 08:38

Пассажиры попросили: Автобусы без сидений стали выпускать на линию в Ростове

В автобусах в Ростове поснимали сиденья

26 октября 2023, 08:36
Фото: портал «Ростовский городской транспорт»
Пассажиры попросили: Автобусы без сидений стали выпускать на линию в Ростове

Автобусы без сидений стали выпускать на линию в Ростове по просьбе пассажиров

В Ростове на линии стали выходить автобусы без сидений, так власти пытаются решить проблему нехватки транспорта, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

В Ростове стали замечать автобусы, в которых частично отсутствуют сидения. Речь идет о маршрутах №42.

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Пассажиры в таких автобусах могут сесть только на колесные арки. Перевозчики заявляют, что таким образом пытаются решить проблему недовыпуска автобусов. Выпустить на линию хотя бы такой транспорт их якобы попросили сами пассажиры. Однако уточняется, что в час-пик даже такие автобусы без сидений забиты под завязку.

Тем временем накануне перевозчики обратились в администрацию Ростова с просьбой поднять тариф на проезд до 52 рублей. Они заявили, что дополнительные средства им нужны для покрытия возросших расходов на бензин и запчасти, а также на зарплаты водителям.

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