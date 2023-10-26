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Posted Вчера, 15:26

Published Вчера, 15:26

Modified Вчера, 15:28

Updated Вчера, 15:28

Квартира в центре Ростова вошла в топ самой дорогой «вторички» на Юге России

В Ростове на продажу выставили просторную квартиру за 135 млн рублей

26 октября 2023, 15:26
Фото: Midjourney
Квартира в центре Ростова вошла в топ самой дорогой «вторички» на Юге России

Квартира в центре Ростова вошла в топ самой дорогой «вторички» на Юге России

В Ростове элитная квартира вошла в рейтинг самых дорогих объектов на вторичном рынке недвижимости Юга России, информация об объекте появилась на портале бесплатных объявлений.

Во второй декаде октября агентство опубликовало объявление о продаже четырехкомнатной квартиры на проспекте Чехова, 63. Объект недвижимости отличается удобным расположением в историческом центре Ростова и нетипично высокой ценой за квадратный метр жилья — 642,8 тысячи рублей за «квадрат». Общая стоимость объекта составила 135 миллионов рублей.

Фото: Авито

За эти средства дончане или покупатели из других регионов могут приобрести просторную квартиру площадью 210 «квадратов» в престижном ЖК. В квартире дизайнерский ремонт, отдельно выделены зоны для гардеробной, кухни-столовой, гостиной, постирочной, подсобки, в квартире четыре комнаты и три санузла. Отделка помещений выполнена в мраморе и дереве, в стоимость объекта включили два машиноместа на подземном паркинге.

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Портал Donnews со ссылкой на исследование ЦИАН объявил, что этот объект занял пятое место в рейтинге самой дорогой недвижимости на вторичном рынке Юга России, уступив, пентхаусу в Сочи и апартаментам в Краснодаре, Геленджике и Анапе.

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, сколько стоят самые дорогие дома Ростова.

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