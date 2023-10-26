В Ростове на продажу выставили просторную квартиру за 135 млн рублей

Posted Вчера, 15:26
Published Вчера, 15:26
Modified Вчера, 15:28
Updated Вчера, 15:28
Во второй декаде октября агентство опубликовало объявление о продаже четырехкомнатной квартиры на проспекте Чехова, 63. Объект недвижимости отличается удобным расположением в историческом центре Ростова и нетипично высокой ценой за квадратный метр жилья — 642,8 тысячи рублей за «квадрат». Общая стоимость объекта составила 135 миллионов рублей.
За эти средства дончане или покупатели из других регионов могут приобрести просторную квартиру площадью 210 «квадратов» в престижном ЖК. В квартире дизайнерский ремонт, отдельно выделены зоны для гардеробной, кухни-столовой, гостиной, постирочной, подсобки, в квартире четыре комнаты и три санузла. Отделка помещений выполнена в мраморе и дереве, в стоимость объекта включили два машиноместа на подземном паркинге.
Портал Donnews со ссылкой на исследование ЦИАН объявил, что этот объект занял пятое место в рейтинге самой дорогой недвижимости на вторичном рынке Юга России, уступив, пентхаусу в Сочи и апартаментам в Краснодаре, Геленджике и Анапе.
Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, сколько стоят самые дорогие дома Ростова.