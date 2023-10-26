В Ростове на продажу выставили просторную квартиру за 135 млн рублей

За эти средства дончане или покупатели из других регионов могут приобрести просторную квартиру площадью 210 «квадратов» в престижном ЖК. В квартире дизайнерский ремонт, отдельно выделены зоны для гардеробной, кухни-столовой, гостиной, постирочной, подсобки, в квартире четыре комнаты и три санузла. Отделка помещений выполнена в мраморе и дереве, в стоимость объекта включили два машиноместа на подземном паркинге.