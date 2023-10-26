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Posted Вчера, 17:24

Published Вчера, 17:24

Modified Вчера, 17:26

Updated Вчера, 17:26

В Ростове продают монеты с портретом Николая II и польские злотые за 45 млн рублей

В Ростове продают монеты с портретом Николая II и польские злотые за 45 млн рублей

26 октября 2023, 17:24
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове продают монеты с портретом Николая II и польские злотые за 45 млн рублей

В Ростове продают дореволюционные монеты за 45 миллионов рублей

В Ростове выставили на продажу старинные монеты, выпущенные до Октябрьской революции, информация появилась на портале бесплатных объявлений.

В среду, 25 октября, частный продавец опубликовал объявление о продаже старинных монет в Ростове-на-Дону. Всего в объявлении упоминаются 23 монеты различного номинала, выпущенные более 100 лет назад.

Фото: Авито

Среди них заметны несколько серебряных рублей с портретом императора Николая II, которые на порталах нумизматов оценивают по 8,4 тысячи современных рублей, кроме того, в лоте указаны несколько монет с российским двуглавым орлом, польские злотые и коллекционные монеты с гербами городов, идентифицировать которые не удалось из-за качества фото. Общая стоимость лота составила 45 миллионов рублей.

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«Все, что есть на фото, продаётся за указанную сумму, звонить только заинтересованным», — сообщил продавец.

Ранее в Ростове решили продать бракованную монету за 100 миллионов рублей.

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