В Ростове продают монеты с портретом Николая II и польские злотые за 45 млн рублей

Posted Вчера, 17:24
Published Вчера, 17:24
Modified Вчера, 17:26
Updated Вчера, 17:26
В среду, 25 октября, частный продавец опубликовал объявление о продаже старинных монет в Ростове-на-Дону. Всего в объявлении упоминаются 23 монеты различного номинала, выпущенные более 100 лет назад.
Среди них заметны несколько серебряных рублей с портретом императора Николая II, которые на порталах нумизматов оценивают по 8,4 тысячи современных рублей, кроме того, в лоте указаны несколько монет с российским двуглавым орлом, польские злотые и коллекционные монеты с гербами городов, идентифицировать которые не удалось из-за качества фото. Общая стоимость лота составила 45 миллионов рублей.
«Все, что есть на фото, продаётся за указанную сумму, звонить только заинтересованным», — сообщил продавец.
Ранее в Ростове решили продать бракованную монету за 100 миллионов рублей.