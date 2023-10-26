В Ростове продают монеты с портретом Николая II и польские злотые за 45 млн рублей

Среди них заметны несколько серебряных рублей с портретом императора Николая II, которые на порталах нумизматов оценивают по 8,4 тысячи современных рублей, кроме того, в лоте указаны несколько монет с российским двуглавым орлом, польские злотые и коллекционные монеты с гербами городов, идентифицировать которые не удалось из-за качества фото. Общая стоимость лота составила 45 миллионов рублей.