В Ростове запустили «стоячие» автобусы, а на донских трассах начнут продавать вино

Представители транспортных компаний заявили, что решили снять сидения, чтобы решить проблему недовыпуска подвижного состава и забрать хотя бы часть пассажиров. Но даже с этими мерами автобусы ходят переполненными, а на остановках все еще замечают очереди из пассажиров.