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Posted Вчера, 15:52

Published Вчера, 15:52

Modified Вчера, 15:54

Updated Вчера, 15:54

В Ростове запустили «стоячие» автобусы, а на донских трассах начнут продавать вино

В Ростове запустили «стоячие» автобусы, а на донских трассах начнут продавать вино

26 октября 2023, 15:52
Фото: Midjourney
В Ростове запустили «стоячие» автобусы, а на донских трассах начнут продавать вино
В Ростовской области готовятся к продаже вина вдоль трасс, расследуют дело о нападении на школьника, пока в Ростове скручивают сиденья в автобусах, чтобы влезло больше пассажиров.
Сюжет
СВО

Истина в вине

Глава Минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский объявил, что вдоль трассы М-4 «Дон» на территории региона планируют открыть винные магазины.

В фирменных магазинах будут продавать местное вино, это позволит поддержать донских бизнесменов, занятых в сфере производства алкоголя. В «РБК Ростов» отметили, что реализация проекта пока находится на стадии обсуждения.

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Рачаловский добавил, что продукция донских виноделов может привлечь в регион дополнительных туристов, а потому магазины могут разместить там, где наблюдается более плотный поток транспорта. Вероятно, вдоль трассы М-4 «Дон».

В ведомстве отметили, что в настоящий момент доля донских производителей вина на рынке чрезвычайно мала, а потому властям еще предстоит рассчитать маржинальность предложения.

Рачаловский добавил, что продукция донских виноделов может привлечь в регион дополнительных туристовРачаловский добавил, что продукция донских виноделов может привлечь в регион дополнительных туристов
Рачаловский добавил, что продукция донских виноделов может привлечь в регион дополнительных туристов
Фото: Pxhere

Кильки в банке

В Ростове после многочисленных жалоб пассажиров на недостаток общественного транспорта на линии стали выпускать автобусы без сидений.

По данным портала «Ростовский городской транспорт», это стало решением проблемы нехватки места для пассажиров. Пассажиры сообщили, что автобусы без сидений стали замечать на маршруте №42. Теперь пассажирам приходится садиться на колесные арки.

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Представители транспортных компаний заявили, что решили снять сидения, чтобы решить проблему недовыпуска подвижного состава и забрать хотя бы часть пассажиров. Но даже с этими мерами автобусы ходят переполненными, а на остановках все еще замечают очереди из пассажиров.

Борьба в разных весовых категориях

Главной новостью дня стало сообщение о госпитализации семилетнего мальчика, которого избил 49-летний мужчина.

По данным портала «КП — Ростов-на-Дону», инцидент произошел в Зимовниковском районе. Мужчина напал на маленького мальчика в спортзале местной школы, причиной нападения стала драка ребенка с сыном нападавшего.

В издании утверждают, что ребенку потребовалась госпитализация, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга с ушиба мягких тканей гортани. Расследованием дела займутся правоохранительные органы и следователи, а само дело взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Расследованием дела займутся правоохранительные органы и следователи, а само дело взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Расследованием дела займутся правоохранительные органы и следователи, а само дело взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Расследованием дела займутся правоохранительные органы и следователи, а само дело взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Фото: sledcom.ru

По предварительной информации, еще не получившей официального подтверждения, пострадавший мальчик является сыном участника СВО, который находится на передовой. Мама ребенка сообщила, что она пыталась пойти на контакт с агрессором до нападения, однако тот ответил на это угрозами.

Информация официально не подтвердилась, данные уточняются.

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