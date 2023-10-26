В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»

Posted Вчера, 15:52
Published Вчера, 15:52
Modified Вчера, 15:54
Updated Вчера, 15:54
В среду, 25 октября, представители компании объявили, что из-за капитального ремонта между 36-м и 45-м километрами трассы Р-280 «Новороссия», планируется временно изменить схему движения на участке с 40-го по 44-й километры трассы «Ростов — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь».
Уже с 25 октября транспорт запустят по двум новым полосам справа, а левые полосы закроют на капремонт.
Сам ремонт начали еще в прошлом году, его запланировано закончить через два года. К этому времени на Р-280 увеличат количество полос, установят новые барьерные ограждения и построят очистные сооружения у реки Ерик. После завершения капремонта пропускная способность возрастет до 37 тысяч транспортных средств в сутки.
Ранее стало известно, что в Ростове на несколько месяцев перекроют движение на части улиц.