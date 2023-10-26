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Posted Вчера, 15:52

Published Вчера, 15:52

Modified Вчера, 15:54

Updated Вчера, 15:54

В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»

В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»

26 октября 2023, 15:52
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»

На Дону изменили схему движения на участке трассы Р-280 из Ростова в Симферополь

В Ростовской области с 25 октября изменилась схема движения транспорта по трассе Р-280 «Новороссия», об этом объявили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В среду, 25 октября, представители компании объявили, что из-за капитального ремонта между 36-м и 45-м километрами трассы Р-280 «Новороссия», планируется временно изменить схему движения на участке с 40-го по 44-й километры трассы «Ростов — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь».

Уже с 25 октября транспорт запустят по двум новым полосам справа, а левые полосы закроют на капремонт.

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Сам ремонт начали еще в прошлом году, его запланировано закончить через два года. К этому времени на Р-280 увеличат количество полос, установят новые барьерные ограждения и построят очистные сооружения у реки Ерик. После завершения капремонта пропускная способность возрастет до 37 тысяч транспортных средств в сутки.

Ранее стало известно, что в Ростове на несколько месяцев перекроют движение на части улиц.

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