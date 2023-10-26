В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»

Сам ремонт начали еще в прошлом году, его запланировано закончить через два года. К этому времени на Р-280 увеличат количество полос, установят новые барьерные ограждения и построят очистные сооружения у реки Ерик. После завершения капремонта пропускная способность возрастет до 37 тысяч транспортных средств в сутки.