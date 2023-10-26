rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 06:34

Published Вчера, 06:34

Modified Вчера, 14:47

Updated Вчера, 14:47

В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября

В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября

26 октября 2023, 06:34
Фото: pxhere.com
В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября

Части пенсионерам в Ростовской области увеличат выплаты с 1 ноября

В России, в том числе Ростовской области, повысят пенсии тем, кому недавно исполнилось 80 лет, сообщила Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Прайм» со ссылкой на слова эксперта пишет, что им будут выплачивать в два раза больше фиксированной части страховой пенсии. Выплата вырастет до 15,1 тысячи рублей.

«На увеличенную пенсию могут рассчитывать бывшие сотрудники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданской авиации. Размер выплат зависит от того, какую зарплату они ранее получали», — сказано в сообщении.

В Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии
Узнать подробнее

Отмечается, что с 1 ноября пенсия вырастет и у россиян, которые трудились на предприятиях Крайнего Севера.

Ранее стало известно, что в Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсииВ Ростовской области повысили пенсии 266 тыс работающим жителямЖительница Ростовской области осуждена за незаконное получение пенсии в другой стране
#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Последние новости Ростова на сегодня#Гражданская авиация#Пенсии#Военные#Эксперт#Возраст
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24