В Ростовской области рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 ноября

Posted Вчера, 06:34
Published Вчера, 06:34
Modified Вчера, 14:47
Updated Вчера, 14:47
«Прайм» со ссылкой на слова эксперта пишет, что им будут выплачивать в два раза больше фиксированной части страховой пенсии. Выплата вырастет до 15,1 тысячи рублей.
«На увеличенную пенсию могут рассчитывать бывшие сотрудники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданской авиации. Размер выплат зависит от того, какую зарплату они ранее получали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с 1 ноября пенсия вырастет и у россиян, которые трудились на предприятиях Крайнего Севера.
Ранее стало известно, что в Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии. Материал на эту тему читайте по ссылке.