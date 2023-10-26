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Posted Вчера, 12:42

Published Вчера, 12:42

Modified Вчера, 12:44

Updated Вчера, 12:44

В Ростовской области в МФЦ можно будет жениться и развестись

В Ростовской области в МФЦ можно будет жениться и развестись

26 октября 2023, 12:42
Фото: 1MI
В Ростовской области в МФЦ можно будет жениться и развестись

Жители Ростовской области получат возможность жениться и разводиться в МФЦ

МФЦ в Ростовской области и других регионах России планируют наделить полномочиями заключить и расторгнуть брак, об этом сообщили на портале Минюст РФ.

В четверг, 26 октября, Минюст РФ объявил, что власти планируют наделить МФЦ полномочиями регистрировать браки и разводы.

В настоящий момент Минюст разместил в открытом доступе для общественных обсуждений проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон „Об актах гражданского состояния“».

В Ростовской области в 2022 году зарегистрировали более 29,4 тысячи браков
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Благодаря этому закону МФЦ сможет регистрировать браки за исключением тех случаев, когда речь идет о церемонии в торжественной обстановке, на дому, в медицинских организациях и местах лишения свободы. Отдельно в Минюст отмечает, что МФЦ сможет регистрировать только браки между гражданами России, которые не состояли ранее в браке или уже были разведены.

Кроме того, в МФЦ можно будет зарегистрировать развод, если оба супруга согласились прекратить свои отношения, не имеют общих несовершеннолетних детей, также развод можно зарегистрировать, если у пары уже есть соответствующее решение суда.

Ранее стало известно, что в Ростовской области резко сократилось число разводов.

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