В Ростовской области в МФЦ можно будет жениться и развестись

Posted Вчера, 12:42
Published Вчера, 12:42
Modified Вчера, 12:44
Updated Вчера, 12:44
В четверг, 26 октября, Минюст РФ объявил, что власти планируют наделить МФЦ полномочиями регистрировать браки и разводы.
В настоящий момент Минюст разместил в открытом доступе для общественных обсуждений проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон „Об актах гражданского состояния“».
Благодаря этому закону МФЦ сможет регистрировать браки за исключением тех случаев, когда речь идет о церемонии в торжественной обстановке, на дому, в медицинских организациях и местах лишения свободы. Отдельно в Минюст отмечает, что МФЦ сможет регистрировать только браки между гражданами России, которые не состояли ранее в браке или уже были разведены.
Кроме того, в МФЦ можно будет зарегистрировать развод, если оба супруга согласились прекратить свои отношения, не имеют общих несовершеннолетних детей, также развод можно зарегистрировать, если у пары уже есть соответствующее решение суда.
Ранее стало известно, что в Ростовской области резко сократилось число разводов.