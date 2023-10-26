В Ростовской области в МФЦ можно будет жениться и развестись

Благодаря этому закону МФЦ сможет регистрировать браки за исключением тех случаев, когда речь идет о церемонии в торжественной обстановке, на дому, в медицинских организациях и местах лишения свободы. Отдельно в Минюст отмечает, что МФЦ сможет регистрировать только браки между гражданами России, которые не состояли ранее в браке или уже были разведены.