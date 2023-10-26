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Posted Вчера, 16:53

Published Вчера, 16:53

Modified Вчера, 16:55

Updated Вчера, 16:55

Донская фирма выпустила на рынок 40 тонн рыбы и мяса неизвестного происхождения

В Ростовской области выявили фантомную площадку по производству рыбы, мяса и молока

26 октября 2023, 16:53
Фото: 1MI
Донская фирма выпустила на рынок 40 тонн рыбы и мяса неизвестного происхождения

Донская фирма выпустила на рынок 40 тонн рыбы и мяса неизвестного происхождения

В Ростовской области выявили фантомную площадку, которая выпускала на рынок животноводческую продукцию неизвестного происхождения, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

Сотрудникам надзорного органа после мониторинга данных системы «Меркурий» удалось выявить деятельность фантомной площадки ООО «Юпитер», которая занимается реализацией продуктов животноводства в Ростовской области.

Россельхознадзор выявил, что только за минувшую неделю компания ввела в оборот около 26,2 тонны рыбы, 14,7 тонны мяса, а также 501 килограмм молочной продукции неизвестного происхождения. После этого уполномоченное лицо оформило на продукцию электронные ветеринарные сопроводительные документы. Благодаря инструменту «Цербер» удалось установить, что «Юпитер» занимается розничной торговлей продуктами питания.

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«Данный факт свидетельствуют о легализации и выпуске в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения», — сказано в сообщении, компанию заподозрили в нарушении ветеринарных правил.

Инспекторы Россельхознадзора выехали на предприятие по адресу регистрации, однако производство по месту регистрации не обнаружили. Регистрацию фирмы в системе «Меркурий» аннулировали, также «Юпитер» отмечена как «фантом», данные проверки направили в прокуратуру, МВД и налоговую.

Ранее в Ростовской области выявили 35 аналогичных фантомных предприятий.

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