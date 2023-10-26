В Ростовской области выявили фантомную площадку по производству рыбы, мяса и молока

Россельхознадзор выявил, что только за минувшую неделю компания ввела в оборот около 26,2 тонны рыбы, 14,7 тонны мяса, а также 501 килограмм молочной продукции неизвестного происхождения. После этого уполномоченное лицо оформило на продукцию электронные ветеринарные сопроводительные документы. Благодаря инструменту «Цербер» удалось установить, что «Юпитер» занимается розничной торговлей продуктами питания.