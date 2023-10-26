В Ростовской области выявили фантомную площадку по производству рыбы, мяса и молока

Posted Вчера, 16:53
Published Вчера, 16:53
Modified Вчера, 16:55
Updated Вчера, 16:55
Сотрудникам надзорного органа после мониторинга данных системы «Меркурий» удалось выявить деятельность фантомной площадки ООО «Юпитер», которая занимается реализацией продуктов животноводства в Ростовской области.
Россельхознадзор выявил, что только за минувшую неделю компания ввела в оборот около 26,2 тонны рыбы, 14,7 тонны мяса, а также 501 килограмм молочной продукции неизвестного происхождения. После этого уполномоченное лицо оформило на продукцию электронные ветеринарные сопроводительные документы. Благодаря инструменту «Цербер» удалось установить, что «Юпитер» занимается розничной торговлей продуктами питания.
«Данный факт свидетельствуют о легализации и выпуске в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения», — сказано в сообщении, компанию заподозрили в нарушении ветеринарных правил.
Инспекторы Россельхознадзора выехали на предприятие по адресу регистрации, однако производство по месту регистрации не обнаружили. Регистрацию фирмы в системе «Меркурий» аннулировали, также «Юпитер» отмечена как «фантом», данные проверки направили в прокуратуру, МВД и налоговую.
Ранее в Ростовской области выявили 35 аналогичных фантомных предприятий.