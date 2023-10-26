Власти Ростова рассмотрят предложение АТП увеличить цены на проезд до 52 рублей

Напомним, на днях появилась информация о том, что транспортные компании Ростова обратились к местной власти с требованием поднять цены на проезд. Аргументами в пользу повышения тарифов стали растущие расходы на топливо, а также возможность увеличить зарплаты водителям, чтобы привлечь в сферу пассажироперевозок новые кадры.