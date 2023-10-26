Власти Ростова рассмотрят предложение АТП увеличить цены на проезд до 52 рублей

Posted Вчера, 12:50
Published Вчера, 12:50
Modified Вчера, 12:52
Updated Вчера, 12:52
Напомним, на днях появилась информация о том, что транспортные компании Ростова обратились к местной власти с требованием поднять цены на проезд. Аргументами в пользу повышения тарифов стали растущие расходы на топливо, а также возможность увеличить зарплаты водителям, чтобы привлечь в сферу пассажироперевозок новые кадры.
В ответ на это замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков объявил, что власти планируют рассмотреть предложения перевозчиков, чтобы выработать новые механизмы для привлечения водителей и сократить дефицит кадров.
«По мнению транспортных предприятий, самый главный стимул — это, конечно, заработная плата и нормальные условия труда.[…]Все предложения детально изучим и проинформируем о принятых решениях», — заявил Симков.
Ранее в автобусах Ростова сняли сиденья, чтобы поместилось больше пассажиров.