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Posted Вчера, 12:50

Published Вчера, 12:50

Modified Вчера, 12:52

Updated Вчера, 12:52

Администрация Ростова рассмотрит требования перевозчиков поднять тарифы на проезд

Власти Ростова рассмотрят предложение АТП увеличить цены на проезд до 52 рублей

26 октября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Администрация Ростова рассмотрит требования перевозчиков поднять тарифы на проезд
В Ростове власти рассмотрят предложение перевозчиков поднять цены на проезд до 52 рублей, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, на днях появилась информация о том, что транспортные компании Ростова обратились к местной власти с требованием поднять цены на проезд. Аргументами в пользу повышения тарифов стали растущие расходы на топливо, а также возможность увеличить зарплаты водителям, чтобы привлечь в сферу пассажироперевозок новые кадры.

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В ответ на это замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков объявил, что власти планируют рассмотреть предложения перевозчиков, чтобы выработать новые механизмы для привлечения водителей и сократить дефицит кадров.

«По мнению транспортных предприятий, самый главный стимул — это, конечно, заработная плата и нормальные условия труда.[…]Все предложения детально изучим и проинформируем о принятых решениях», — заявил Симков.

Ранее в автобусах Ростова сняли сиденья, чтобы поместилось больше пассажиров.

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