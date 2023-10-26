Водители потеряли возможность нормально доехать из Ростова в Батайск

Posted Вчера, 14:51
Published Вчера, 14:51
Modified Вчера, 14:53
Updated Вчера, 14:53
Авария произошла недалеко от «Мегамага», из-за чего затруднен проезд при движении из Ростова в сторону Батайска. Длина затора сейчас составляет около километра.
В обратном направлении движение сейчас свободно. Добавим, что транспортные проблемы появились и в самом Ростове, что часто бывает под конец рабочего дня.
Сейчас пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных. Сильно затруднено движение в центре Ростова, в том числе на Варфоломеева, Текучева, Ворошиловском проспекте.
Ранее иностранный сервис «заблокировал» центр Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.