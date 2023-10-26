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Posted Вчера, 14:51

Published Вчера, 14:51

Modified Вчера, 14:53

Updated Вчера, 14:53

Огромная пробка появилась у «Мегамага» под Ростовом из-за ДТП

Водители потеряли возможность нормально доехать из Ростова в Батайск

26 октября 2023, 14:51
Фото: 1MI
Огромная пробка появилась у «Мегамага» под Ростовом из-за ДТП

Огромная пробка появилась у «Мегамага» под Ростовом из-за ДТП

Между Ростовом-на-Дону и Батайском в четверг, 26 октября, появилась большая пробка из-за произошедшей аварии, следует из данных онлайн-карт.

Авария произошла недалеко от «Мегамага», из-за чего затруднен проезд при движении из Ростова в сторону Батайска. Длина затора сейчас составляет около километра.

В обратном направлении движение сейчас свободно. Добавим, что транспортные проблемы появились и в самом Ростове, что часто бывает под конец рабочего дня.

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Сейчас пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных. Сильно затруднено движение в центре Ростова, в том числе на Варфоломеева, Текучева, Ворошиловском проспекте.Сейчас пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных. Сильно затруднено движение в центре Ростова, в том числе на Варфоломеева, Текучева, Ворошиловском проспекте.
Сейчас пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных. Сильно затруднено движение в центре Ростова, в том числе на Варфоломеева, Текучева, Ворошиловском проспекте.
Фото: Яндекс.Карты

Сейчас пробкам присвоено семь баллов из 10 возможных. Сильно затруднено движение в центре Ростова, в том числе на Варфоломеева, Текучева, Ворошиловском проспекте.

Ранее иностранный сервис «заблокировал» центр Ростова-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Авария#Пробка#Движение#Затор
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